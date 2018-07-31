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الرئيسية | حوادث | درك أكادير يتفاعل مع شكاية مواطن من تمارة

درك أكادير يتفاعل مع شكاية مواطن من تمارة

درك أكادير يتفاعل مع شكاية مواطن من تمارة
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 04:56

تفاعلت مصالح الدرك الملكي بسرية أكادير مع شكاية مواطن يدعى محمد مساط، من مدينة تمارة، أشار فيها إلى ما اعتبره عدم تفاعل أفراد الدرك الملكي بشاطئ إمسوان معه لحظة استنجاده بهم بعد تعرضه للتهديد والاعتداء اللفظي من قبل شبان.

وقالت مصادر، لم ترغب في الكشف عن هويتها لعدم تخويلها صلاحية الحديث إلى الصحافة، إن مصالح الدرك بسرية أكادير فتحت تحقيقا في الواقعة، وتبيّن لها عدم تسجيل أي شكاية في هذا الصدد يوم 25 من الشهر الجاري. وأوضحت أن التعامل مع مثل هذه الحالات، إن وُجدت، تقتضي توجيه المشتكي إلى المركز الترابي للتامري، فيما يُعدّ مركز إمسوان مؤقتا، وأُحدث ضمن التدابير الأمنية التي تواكب فترة الاصطياف.

ونفت المصادر ذاتها ما ذهب إليه المشتكي، موضحة أن المصالح الدركية في جميع مراكزها تبقى مفتوحة في وجه أي مواطن من أجل تلقي الشكاوى، وتفعيل المساطر المعمول بها، في مواجهة أي تهديد لأمن المواطنين، سواء في الشواطئ أو في مناطق النفوذ الترابي للدرك.

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