إحباط محاولة انتحار قاصر من سيدي رضوان

هسبريس من وزان

نقلت فتاة من جماعة سيدي رضوان، على وجه السرعة، إلى مستعجلات المشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، عقب تناولها مبيد القوارض (سم الفئران).

ووفق مصادر قريبة من الحادث، فإن الفتاة المعنية تبلغ حوالي 14 سنة ولجت المرفق العمومي عقب تناولها "سم الفئران" بمنزل أسرتها بالجماعة المذكورة، بهدف إنهاء حياتها لأسباب لا تزال تحقق بشأنها الضابطة القضائية الماسكة بملف القضية.

وقد تدخلت أطر مشفى وزان لإنقاذ الفتاة، حيث أخضعتها للفحوصات الطبية ولعملية غسيل المعدة، وهي لا يزال تحت العناية الطبية بالمؤسسة الصحية المذكورة؛ بينما حلت عناصر الأمن، التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة، قصد الاستماع إليها، وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء محاولتها الانتحار.