24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5506:3513:3917:1820:3321:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب وإشكالية إصلاح الإدارة المحلية (5.00)

  2. استفادة الطلبة من التغطية الصحية .. فشل ذريع بعد عامين من التطبيق (5.00)

  3. مجلس الصحافة (5.00)

  4. المنتخب المغربي النسوي للتايكواندو يتألق في الصين (5.00)

  5. عمالة جرادة تدعم تعاونيتين لإنتاج الفحم الحجري (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل و3 جرحى في حادث مروري ضواحي وزان

قتيل و3 جرحى في حادث مروري ضواحي وزان

قتيل و3 جرحى في حادث مروري ضواحي وزان
هسبريس من وزان
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:05

لقيت امرأة مصرعها على الفور وأصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، اليوم الثلاثاء نواحي وزان، إثر حادثة سير على مستوى الطريق الرابطة بين جماعة سيدي رضوان وبين مدينة وزان وتحديدا بدوار كعلال.

ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحادثة المميتة وقعت إثر انقلاب سيارة خفيفة كانت تقل 4 أفراد من عائلة واحدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجرحى نُقلوا إلى مشفى دار الضمانة، لتلقي الإسعافات الضرورية؛ في الوقت الذي جرى فيه إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر من الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، رفقة ممثل عن السلطات المحلية، حيث عملت على توجيه الجرحى إلى المستعجلات وتوجيه الجثة قصد إخضاعها للمعاينة الطبية لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية، تبعا لتعليمات النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.