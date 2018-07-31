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كُتّاب وآراء
قتيل و3 جرحى في حادث مروري ضواحي وزان
لقيت امرأة مصرعها على الفور وأصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، اليوم الثلاثاء نواحي وزان، إثر حادثة سير على مستوى الطريق الرابطة بين جماعة سيدي رضوان وبين مدينة وزان وتحديدا بدوار كعلال.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحادثة المميتة وقعت إثر انقلاب سيارة خفيفة كانت تقل 4 أفراد من عائلة واحدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجرحى نُقلوا إلى مشفى دار الضمانة، لتلقي الإسعافات الضرورية؛ في الوقت الذي جرى فيه إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات.
وزادت المصادر نفسها أن عناصر من الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، رفقة ممثل عن السلطات المحلية، حيث عملت على توجيه الجرحى إلى المستعجلات وتوجيه الجثة قصد إخضاعها للمعاينة الطبية لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية، تبعا لتعليمات النيابة العامة.