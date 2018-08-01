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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحقق في سقوط قاصر من منزل ببرشيد

الشرطة تحقق في سقوط قاصر من منزل ببرشيد

الشرطة تحقق في سقوط قاصر من منزل ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 01 غشت 2018 - 03:16

نقلت فتاة قاصر، الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعي بالدار البيضاء، بعدما سقطت من الطابق الثالث لأحد المنازل، في ظروف غامضة، ما زالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي لبرشيد، تحت إشراف النيابة العامّة المختصة، لمعرفة إن كان الأمر يتعلّق بمحاولة انتحار أو سقوط عرضي.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الفتاة القاصر، التي كانت توجد بأحد المنازل بدرب "بن سّي" قرب التيسير 2 بمدينة برشيد، أصيبت بجروح وكسور خطيرة بأنحاء مختلفة من جسدها، عجّلت بنقلها ليلا إلى مستعجلات مستشفى برشيد، وبعد الإسعافات الأولية جرى توجيهها إلى الدار البيضاء نظرا لخطورة وضعها الصحّي حيث لا تزال تتلقى العلاج هناك.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الضابطة القضائية وممثل عن السلطات المحلية إلى مكان سقوط الفتاة القاصر ومنه إلى المستشفى ببرشيد، حيث جرى فتح بحث في الموضوع، استمعت خلاله إلى بعض أفراد أسرة القاصر، لتحديد ظروف وأسباب سقوطها من الطابق الثالث، ومن المرجّح أن تكون الأسباب اجتماعية، تضيف المصادر ذاتها.

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