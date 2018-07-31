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كُتّاب وآراء
بيع رضيعة بـ2500 درهم يوقع بزوجين في تزنيت
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بإنزكان، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة وزوجها للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بإخفاء رضيعة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن بإنزكان كانت قد توصلت بتاريخ 18 يوليوز الجاري بإشعار من سيدة حول تعرض رضيعتها للاختطاف، قبل أن يتبين من خلال البحث أن الأمر يتعلق بتبليغ عن جريمة وهمية، وأنها قامت في المقابل بتسليم رضيعتها لزوجين يقيمان بمدينة تزنيت مقابل مبلغ 2500، بوساطة من شخصين تم توقيفهما أيضا رفقة زوج المعنية بالأمر، قبل أن يتم تقديم الجميع أمام النيابة العامة المختصة.
واستكمالا للأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بخصوص هذه القضية، يقول البلاغ، تم صباح اليوم تحديد هوية الزوجين المتورطين في إخفاء الرضيعة وتوقيفهما بمدينة تزنيت، كما تم أيضا استرجاع الرضيعة وهي في حالة صحية جيدة.
وقد تم الاحتفاظ بالزوجين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تمت إحالة الرضيعة على المصلحة المختصة بمستشفى الحسن الثاني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
و الدليل القاطع : أم تبيع رضيعتها بـ 2500 درهم !!!!!!!!!!!!!!!
inconnu, et pendant cela, y'en a qui crient l'annee est belle avec chams alhadarate.....
Pauvres de nus..nous sommes perdus.
Je suis chanceux j'ai quite ce pays d'enfer pour vivre au paradis americain....
40 millions de marocains vivent dans une grande prison = Le Maroc. Que dieu vous aide a vous evader.