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الرئيسية | حوادث | بيع رضيعة بـ2500 درهم يوقع بزوجين في تزنيت

بيع رضيعة بـ2500 درهم يوقع بزوجين في تزنيت

بيع رضيعة بـ2500 درهم يوقع بزوجين في تزنيت
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:31

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بإنزكان، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة وزوجها للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بإخفاء رضيعة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن بإنزكان كانت قد توصلت بتاريخ 18 يوليوز الجاري بإشعار من سيدة حول تعرض رضيعتها للاختطاف، قبل أن يتبين من خلال البحث أن الأمر يتعلق بتبليغ عن جريمة وهمية، وأنها قامت في المقابل بتسليم رضيعتها لزوجين يقيمان بمدينة تزنيت مقابل مبلغ 2500، بوساطة من شخصين تم توقيفهما أيضا رفقة زوج المعنية بالأمر، قبل أن يتم تقديم الجميع أمام النيابة العامة المختصة.

واستكمالا للأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بخصوص هذه القضية، يقول البلاغ، تم صباح اليوم تحديد هوية الزوجين المتورطين في إخفاء الرضيعة وتوقيفهما بمدينة تزنيت، كما تم أيضا استرجاع الرضيعة وهي في حالة صحية جيدة.

وقد تم الاحتفاظ بالزوجين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تمت إحالة الرضيعة على المصلحة المختصة بمستشفى الحسن الثاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - simo agadir الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:40
هدا ما يصلح عليه بالاتجار بالبشر . لا حول و لا قوة الا بالله . بنادم ولا يبيع ولادو فهاد البلاد على قبل لقمة العيش . غير مالقاش كيدير ابيع راسو كون باعو و يتخلص فيه
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35
2 - mmmmmmm الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:41
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم....واش هادشي فقر أو طمع أو جهل...مهما كانت الحالة.... الإنسان ما يتخلاش على لحمه...الله يسترنا دنيا و آخرة.
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39
3 - مقاطعة من الجنوب الشرقي للمغرب الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:46
الزلط ومايدير صافي المغرب والمغاربة مشاو للهاوية بعد ولينا تنبيع ولادنا الله يسترها معنا وصافي
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9
4 - الاستعمال ليس الاستغلال الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:47
هذا هو ما يجب تسميتة بالاتجار بالبشر، وليس غيره..
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12
5 - nadia الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:48
و الضحية ذلك الطفل المسكين... ما ذنبه..
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11
6 - نسمة الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:50
الله يستر فين وصل بينا الحال ناس تبيع كبدتها ما السبب الفقر لا اظن هو غياب الضمير الانسانى والخوف من الله لابد من اصلاح التعليم والمنظومة الاجتماعية ككل
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24
7 - radouan الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:57
هذه تهمة تنقصها الدلائل ، من حق الأم إعطاء ابنها لمن يقوم برعايته ما داموا معوزين ، ٢٥٠٠ درهم هدية مفترض أن تكون ممنوحة من طرف الدولة ، ما دام مواطن ناب عنها في هذا المعروف فالنعتبره بناء مسجد في سبيل الله بحال الأوقاف ديال الجليات ، ساهموا في بناء مسجد
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-14
8 - يرنة الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:58
القضية تذكرني بما يحكى عن سنوات الجوع حين كانت تبرز مثل هذه التصرفات.. هل أصبحنا نعيش نفس الظروف ؟!!
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3
9 - أستاذ الإجتماعيات الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:02
الإنسان رخيص جدا جدا جدا في دولة من العالم السادس كالمغرب.
و الدليل القاطع : أم تبيع رضيعتها بـ 2500 درهم !!!!!!!!!!!!!!!
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4
10 - جلال الإنسان الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:04
وطفلة ستعاني من إهمال وربما الجوع لأننا بتنا نعرف حال مستشفياتنا في المغرب أتمنى أن تجد من يتكفل بها. .
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2
11 - med الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:12
قمة الغباء. قمة الجهل. حب المال و التشبت به حتى النخاع . الله استر
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4
12 - معتوهة الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:28
حشومة هادشي لي وصلنا ليه .......
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0
13 - Salis الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:36
Vraiment la pauvrete au maroc va vers l'
inconnu, et pendant cela, y'en a qui crient l'annee est belle avec chams alhadarate.....

Pauvres de nus..nous sommes perdus.

Je suis chanceux j'ai quite ce pays d'enfer pour vivre au paradis americain....

40 millions de marocains vivent dans une grande prison = Le Maroc. Que dieu vous aide a vous evader.
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14 - محمود الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:40
بعض الاخوان ربطوا بيع الأطفال بالفقر هل هذا الفقر بلغ ما يحكي لنا اجدادنا في عام المجاعة بالمغرب لما اصطلح عليه ب"عام البون"في الاربعينيات من القرن الماضي و ما كانوا يبيعون اطفالهم و حتي التخلي عنهم هاوءلاء قوم لا مثيل لهم من بني البشر فقط مع القطط المريضة بنيويا تاكل ابناءها .المصيبة ان الظاهر تفشت بشكل فضيع و خطير في مدينة الناظور ماءات من الأطفال و القاصرين متخلى عنهم يحثهم آباءهم على المغامرة "بش يخرج راجل"بالامس قرات بان قاصرا دهسته شاحنة بعد محاولته التشبث بها من اجل الهجرة السرية .هناك فقر فعلا و لكن ليس المجاعة ،الخبزة بدرهم في وطننا.
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