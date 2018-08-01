24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:56
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مكتبة شاطئية بالمنصورية
- صانع تذكارات شفشاون
- العنصرية في كرة القدم .. ضريبة اللاعبين الأجانب
- حالة إنسانية مؤثرة
- الهند تستبعد 4 ملايين شخص من خانة المواطنة
استفادة الطلبة من التغطية الصحية .. فشل ذريع بعد عامين من التطبيق (5.00)
- خبير نفسي يربط بين حملة المقاطعة ورؤية محمد الخامس في القمر - (141)
- محكمة مراكش تدين اللاعب الدولي أمين حارث بالسجن والغرامة - (103)
- السجل الاجتماعي الموحد .. الحكومة تسطر خطة لدعم الفقراء بالمملكة - (94)
- المغرب يشترط 60 مليون أورو لمواجهة تدفق المهاجرين على أوروبا - (71)
- هذه أبرز رسائل الملك محمد السادس في خطاب العرش 2018 - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطة فاس تحقق مع أمني من أجل الارتشاء
فتحت ولاية أمن فاس، اليوم الثلاثاء، بحثا قضائيا مع موظف أمن برتبة مقدم شرطة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه تم توقيف المشتبه فيه الذي يعمل بفرقة الشرطة السياحية بمدينة فاس متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 300 درهم؛ وذلك بناء على إشعار من قبل شخص يمتهن الإرشاد السياحي بدون رخصة، قبل أن يتم إخضاعه لبحث قضائي من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وكشف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت، من جهتها، قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل، في انتظار نتائج البحث القضائي من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه.