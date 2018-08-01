24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3513:3917:1820:3321:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. استفادة الطلبة من التغطية الصحية .. فشل ذريع بعد عامين من التطبيق (5.00)

  2. مريض نفسيا يقود جرّارا ويلحق أضرارا بسيارات (5.00)

  3. مجلس الصحافة (5.00)

  4. المنتخب المغربي النسوي للتايكواندو يتألق في الصين (5.00)

  5. قائد الجيش اللبناني يحذر إسرائيل من المس بالثروات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة فاس تحقق مع أمني من أجل الارتشاء

شرطة فاس تحقق مع أمني من أجل الارتشاء

شرطة فاس تحقق مع أمني من أجل الارتشاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:34

فتحت ولاية أمن فاس، اليوم الثلاثاء، بحثا قضائيا مع موظف أمن برتبة مقدم شرطة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه تم توقيف المشتبه فيه الذي يعمل بفرقة الشرطة السياحية بمدينة فاس متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 300 درهم؛ وذلك بناء على إشعار من قبل شخص يمتهن الإرشاد السياحي بدون رخصة، قبل أن يتم إخضاعه لبحث قضائي من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وكشف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت، من جهتها، قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل، في انتظار نتائج البحث القضائي من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - maroine الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 23:19
لو كان أمني من درجة عميد او ديفيزيونير . لما تم ايقافه . لكن عندما يتعلق الامر بامني صغير مقهور فهو سيكون عبرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - مافاهم والو الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 23:28
وماذا عن ممتهن الارشاد السياحي بدون رخصة لم لا يعاقب هو الاخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.