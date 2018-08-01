شرطة فاس تحقق مع أمني من أجل الارتشاء

هسبريس من الرباط

فتحت ولاية أمن فاس، اليوم الثلاثاء، بحثا قضائيا مع موظف أمن برتبة مقدم شرطة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه تم توقيف المشتبه فيه الذي يعمل بفرقة الشرطة السياحية بمدينة فاس متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 300 درهم؛ وذلك بناء على إشعار من قبل شخص يمتهن الإرشاد السياحي بدون رخصة، قبل أن يتم إخضاعه لبحث قضائي من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وكشف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت، من جهتها، قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل، في انتظار نتائج البحث القضائي من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه.