توقيف متورط في جريمة قتل ضواحي العرائش

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي لـ "بني كرفط" بإقليم العرائش، من توقيف شاب متورط في جريمة قتل شاب آخر بدوار تولا بجماعة زعرورة بني كرفط.

وذكرت مصادر هسبريس أن الضحية "م. خ"، من مواليد 1996 بمدينة طنجة، كان رفقة صديقه في حالة سكر، ووقع سوء تفاهم بينه وبين الجاني "ا. ب"، المزداد سنة 1999 بدوار الخربة بجماعة زعرورة، قبل أن يتطور سوء التفاهم إلى عراك جعل الجاني يوجه طعنة إلى الضحية أسفرت عن سقوطه أرضا وتسببت له في نزيف دموي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية تم نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجماعة زعرورة إلى المستشفى الإقليمي الأميرة للامريم بالعرائش، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول، وتم توجيه جثته إلى قسم الأموات بالمستشفى ذاته من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، مشيرة إلى أن صديق الضحية "ز. ش"، من مواليد 2001، هو من أخبر مصالح الدرك الملكي بهوية الجاني.

وفور توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة عن هوية الجاني وعنوان مسكنه، وبأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، جندت مختلف عناصرها، وطوقت مسكن المعني بالأمر، الذي تم توقيفه بجانب مسكنه وسط الأشجار والأعشاب، وتم نقله إلى المركز الترابي حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي، فيما تم إلقاء القبض أيضا على صديق الضحية القاصر بتهمة السكر العلني.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الموقوف اعترف بالمنسوب إليه أثناء التحقيق الذي باشرته عناصر الدرك الملكي ببني كرفط، وسيم تقديمه الأربعاء أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة من أجل جناية القتل.