تهمة تجنيد إرهابيين تلاحق مغربيين في إسبانيا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من توقيف مغربيين من أجل تكوين كيان لتجنيد عناصر جهادية جديدة والترويج للأفكار المتطرفة في مقاطعتي برشلونة وتاراغونا، تمهيدا لإرسال المجندين إلى مناطق الصراع والانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية ذات الفكر الجهادي.

وداهمت عناصر الأمن منزلين في بلدة ماتارو، نواحي برشلونة، وأوقفت المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بـ"ب.م"، المنحدر من تطوان، ويبلغ من العمر 46 سنة، و"و.ك"، وهو في الـ 36 من العمر، ومن مواليد طنجة.

الداخلية الإسبانية قالت في بلاغ لها إن الموقوفين يفترض أنهما شاركا في التجنيد ونشر الأفكار المتطرفة بين أشخاص أبدوا استعدادهم للسفر إلى مناطق الصراع والانضمام إلى الجماعات الجهادية.