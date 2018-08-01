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كُتّاب وآراء
قضاء مراكش يحرم حارث من السياقة لثمانية أشهر
إضافة إلى الحكم الصادر في حق لاعب كرة القدم الدولي أمين حارث، من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس الثلاثاء، بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 8600 درهم، قضت الهيئة ذاتها الناظرة في الملف بحرمانه من السياقة.
وقضت المحكمة في الملف الذي يتابع فيه لاعب المنتخب المغربي ونادي شالكة الألماني من أجل تهمة القتل غير العمد، في ملف حادثة السير التي وقعت يوم 29 يونيو الماضي، بتوقيف رخصة سياقته لمدة 8 أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن محضر الضابطة القضائية يشير إلى أن اللاعب الدولي كان في حالة طبيعية أثناء سياقة سيارته عند وقوع الحادثة، وكان يسير بسرعة غير ملائمة؛ في حين أن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين.