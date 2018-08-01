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الرئيسية | حوادث | قضاء مراكش يحرم حارث من السياقة لثمانية أشهر‎

قضاء مراكش يحرم حارث من السياقة لثمانية أشهر‎

قضاء مراكش يحرم حارث من السياقة لثمانية أشهر‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:05

إضافة إلى الحكم الصادر في حق لاعب كرة القدم الدولي أمين حارث، من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس الثلاثاء، بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 8600 درهم، قضت الهيئة ذاتها الناظرة في الملف بحرمانه من السياقة.

وقضت المحكمة في الملف الذي يتابع فيه لاعب المنتخب المغربي ونادي شالكة الألماني من أجل تهمة القتل غير العمد، في ملف حادثة السير التي وقعت يوم 29 يونيو الماضي، بتوقيف رخصة سياقته لمدة 8 أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن محضر الضابطة القضائية يشير إلى أن اللاعب الدولي كان في حالة طبيعية أثناء سياقة سيارته عند وقوع الحادثة، وكان يسير بسرعة غير ملائمة؛ في حين أن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حسن حسون الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:12
قانونيا فهو ممنوع من السياقة في المانيا كذلك .يجب ابلاغ القنصلية بمدينته لابلاغ سلطة المرور بمحل سكناه بالمانيا و انتهى .للمغرب و المانيا اتفاقيات التعاون القضائي.السؤال المطروح هل يمكن فعلا تنزيل هذا الحكم بالمانيا ؟ هل سحبت منه رخصة السياقة؟
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-6
2 - ben الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:12
داخل المغرب برخصة المغرب اما بالدول الاوروبية يجوز له وفي حالة قدم لبلده يستعمل رخصة اوروبية وحياكم الله
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7
3 - الفشتالي الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:13
لك الله ياوطني فإنه وحده الحق حرم الظلم على نفسه و عباده... لماذا الفقير يظلم دائما في هذا البلد اللذي كرهنا من خلاله العيش و كرهنا أنفسنا و كرهناكم و كرهنا كل شيء و يقولون لك الأمل!!!!
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4
4 - بزاف عليه الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:15
8 شهور كثيرة عليه مسكين...دابا كي غا يتنقل باش يتريني مع فرقتو......آه نسيت هو ف ألمانيا و البيرمي غا يكون موجود قبل الصيف ديال العام الجاي....نو بروبلم بيبي...
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11
5 - حسن الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:17
هذا الحكم صدر وفقا للقانون رغم ان هناك من سينتقده و يعتبره مخففا و يطالب بالسجن النافذ و هذا جهل بالقانون لان الظنين لم يكن في حالة سكر حسب محضر الضابط ق و لم يكن فارا ...
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3
6 - رشيد زين العابدين الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:28
نتمنى من هؤلاء اللاعبين أن يمتثلوا للقانون كما يفعلون في البلدان التي يلعبون فيها وأن لا يستفزوا البسطاء في هذا البلد بسياراتهم الفارهة ويكونوا قدوة في التواضع والمعاملة الطيبة.
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6
7 - عبدو الأربعاء 01 غشت 2018 - 15:34
الا الممر المخصص للراجلين ، لا يمكن ادخاله كعذر , لكون شوارعنا غير مؤهلة لذلك ....ولمحاربة هذا النوع من المخالفات : وجب اللعب على رخصة السياقة , كما المعمول به , على مستوى المعمور.....و على مستويات مختلفة من نوع الحالة ؛ كما النوع من الاشخاص !؟
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