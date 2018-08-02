لسعة عقرب تدخل طفلتين العناية المركزة بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

استقبل قسم العناية المركّزة بسطات طفلتين قاصرتين، في وضع صحي حرج، بعد تعرّضهما للسعتي عقرب في مكانين مختلفين نواحي مدينة سطات.

واستنادا إلى مصادر طبية، فإن الحالة الأولى تتعلّق بطفلة تبلغ 12 سنة من عمرها، التي لسعتها عقرب بمسقط رأسها بدوار لغراردة دار الشافعي بني مسكين؛ في حين تتعلّق الحالة الثانية بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تنحدر من دوار السنينات أولاد سيدي بن داوود ناحية سطات.

وزادت مصادر هسبريس أن الطبيب المداوم قرّر إدخال الطفلتين إلى قسم العناية المركزّة بعد ظهور أعراض التسمّم في مرحلته الخطيرة، المصحوبة بتعرّق وارتعاش وصعوبة التنفس وقيء وتسرع دقات القلب، مشيرا إلى أن الحالتين مستقرتان.