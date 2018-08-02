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كُتّاب وآراء
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لسعة عقرب تدخل طفلتين العناية المركزة بسطات
الخميس 02 غشت 2018 - 00:03
استقبل قسم العناية المركّزة بسطات طفلتين قاصرتين، في وضع صحي حرج، بعد تعرّضهما للسعتي عقرب في مكانين مختلفين نواحي مدينة سطات.
واستنادا إلى مصادر طبية، فإن الحالة الأولى تتعلّق بطفلة تبلغ 12 سنة من عمرها، التي لسعتها عقرب بمسقط رأسها بدوار لغراردة دار الشافعي بني مسكين؛ في حين تتعلّق الحالة الثانية بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تنحدر من دوار السنينات أولاد سيدي بن داوود ناحية سطات.
وزادت مصادر هسبريس أن الطبيب المداوم قرّر إدخال الطفلتين إلى قسم العناية المركزّة بعد ظهور أعراض التسمّم في مرحلته الخطيرة، المصحوبة بتعرّق وارتعاش وصعوبة التنفس وقيء وتسرع دقات القلب، مشيرا إلى أن الحالتين مستقرتان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - برهوش الخميس 02 غشت 2018 - 00:43
الله اشافي البنتين هناك اطفال اخرون يتسببون بانفسهم في الاصابة بلدغات العقارب حيث يعمدون الى ادخال نوع من العشب في جحورها فتلتصق بها العقارب وبتم اخراجها واللعب بها وهذه اللعبة لا تخلو من المخاطر
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