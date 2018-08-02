العثور على جثة مجهولة الهوية قرب مسجد بالدروة

إبراهيم الحافظون من سطات

بعد تلقيها إخبارية مفادها العثور على جثة شاب ثلاثيني قرب مسجد الثكنة العسكرية القديمة ببلدية الدروة بإقليم برشيد، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان؛ مرفقة بممثل عن السلطات المحلية.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن أحد المسؤولين عن مسجد الثكنة العسكرية القديمة اشتم رائحة نتنة تنبعث بالقرب من المسجد، ليفاجأ بوجود جثة شابّ ممددة على الأرض وبجانبها قنينة ماء وبقايا قطعة حلوى؛ ما دفعه إلى إخبار الجهات المعنية بالدروة.

وزادت المصادر أن عناصر الدرك الملكي لاحظت خلال معاينتها لجثة الهالك وجود أثر دم منبعث من فم الضحية دون وجود أية علامة اعتداء، كما أنها لم تعثر على أية وثائق تحدّد هويته. وبعد إشعارها، أمرت النيابة العامّة المختصّة بانتقال فرقة التشخيص القضائي من سرية سطات إلى عين المكان لأخذ البصمات وجمع كل المعطيات المفيدة في البحث.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامّة المختصّة بسطات أعطت تعليماتها للضابطة القضائية بنقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى سطات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبّي لتحديد ظروف وأسباب الوفاة، في انتظار تحديد هوية الهالك، الذي رجّحت المصادر أن يكون من بين المتشردين الوافدين مؤخرا على مدينة الدروة.