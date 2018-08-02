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الرئيسية | حوادث | إيقاف مغربي بتهمة اغتصاب سبعينية في إسبانيا

إيقاف مغربي بتهمة اغتصاب سبعينية في إسبانيا

إيقاف مغربي بتهمة اغتصاب سبعينية في إسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الخميس 02 غشت 2018 - 16:45

ألقت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يشتبه في تورطه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على امرأة بريطانية، بعدما كان موضوع مذكرة بحث وتوقيف على الصعيدين الوطني والدولي منذ شهر ماي الماضي.

ووفق ما نقلته وسائل إعلامية إسبانية فقد جرى توقيف المعني بالأمر، البالغ من العمر 25 عاما، بمدينة فالينسيا الإسبانية، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه ارتكب جريمتي الاغتصاب والسرقة باستعمال العنف في حق مسنة بريطانية بجزيرة تنيريفي التابعة لأرخبيل الكناري.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن المعتدى عليها، البالغة من العمر 74 سنة، تقدمت بشكاية في الموضوع تعود إلى تاريخ 13 ماي من السنة الجارية لدى القيادة العامة للأمن بالمنطقة السياحية أرونا، موضحة أن عناصر الأمن تمكنت من تحديد هوية الجاني، قبل أن يتم تحريك مسطرة البحث في حقه بأمر من المدعي العام.

صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية أوردت، أيضا، أن المشتبه فيه، الذي جرى اعتقاله على مستوى ساحة "إل ميركادو" بمدينة فالينسيا، يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة لتقول كلمتها بشأن التهم المنسوبة إليه.

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1 - روشدي الخميس 02 غشت 2018 - 17:03
اعود بالله هدا ليس مغربي . نتبرا منه
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2 - زكي مقيم بماليزيا الخميس 02 غشت 2018 - 17:08
حشومة هادشي ليتايديرو المغاربة عيب وعار والله العظيم يلا بقيت نحشم نقول انا مغربي بالله واش ناس دير فيكم خير ونتوما ديروا هاد الفعايل اصاحبي راه رسول عليه الصلاة والسلام وصا على حسن الخلق والاخلاق مالكم محشمين بنا المغاربة فاي دولة كنتوا فيها ديروا عقلكم شوية ولا بقاو فبلادكم سترا وغطا على هبالكم .......
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