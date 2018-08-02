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سلطات أكادير تحجز مظلات وكراس بشاطئ المدينة
الخميس 02 غشت 2018 - 06:51
أقدمت السلطات المحلية بمدينة أكادير على حجز مجموعة من المظلات الشمسية والكراسي التي يقوم مجموعة من الشبان بكرائها للمصطافين بهذا الشاطئ.
واستهدفت هذه الحملة مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بنصب مظلات بأماكن متفرقة من الشاطئ، مما لا يتيح المجال أمام المصطافين لاختيار المكان الذي يرغبون في الاستلقاء فيه على الرمال.
وقد مكنت الحملة من حجز ما يقرب من 120 مظلة و60 كرسيا، إلى جانب عدد كبير من الأسِرّة الشاطئية التي يتم كراؤها بدورها.