الشرطة تحقق في تبادل العنف بين مهاجرين بطنجة

هسبريس من الرباط

تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة مع مقطع فيديو تم تداوله، أمس الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تبادلا للعنف بين مجموعة من المهاجرين الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفتحت بشأنه بحثا توصل إلى أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح جرت أطوارها بتاريخ 30 يوليوز المنصرم بحي "البرانص القديم".

مصدر أمني أكد أن الأبحاث الأولية أظهرت عدم تسجيل مصالح الأمن بمدينة طنجة لأي إشعار أو شكاية مباشرة حول هذه الواقعة، في وقت عهد فيه لدائرة الشرطة المختصة ترابيا بتعميق الأبحاث قصد تحديد الظروف والملابسات الزمنية والمكانية لهذه الواقعة، فضلا عن تحديد المشاركين والمتورطين فيها؛ وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وختم المصدر بالتأكيد على تعامل مصالح الشرطة بجدية وحزم مع كل ما من شأنه المساس بالشعور العام بالأمن، مشددا في المقابل على حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المركزية والجهوية، على الاستجابة السريعة والفعالة لنداءات الاستغاثة والإشعارات الصادرة عن المواطنين الموجهة إلى مختلف مصالح المرفق العام الشرطي.