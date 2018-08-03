رفض السراح لشقيقين تورطا في تزوير محرر رسمي

هسبريس من مراكش

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع شقيقين "ح -ص" وز-ص"، ضمن ورثة عائلة مراكشية معروفة، والقاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، ليتقرر إرجاعهما إلى سجن لوداية قصد الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الجاري معهما تحت إشراف النيابة العامة.

وكان دفاع المتهمين استأنف قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر إيداع الشقيقين المذكورين المركب السجني لوداية على ذمة التحقيق جراء تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله سبق للمسؤول القضائي نفسه أن أصدر قرارا يقضي بتمتيع شقيقتيهما "ل" و "م" بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تم تحديدها في مبلغ 100 ألف درهم لكل واحدة منهما، ووضع والدتهم التي تخضع للعلاج بإحدى المصحات الخاصة تحت المراقبة الأمنية في انتظار تقديمها للاستماع اليها من لدن قاضي التحقيق.

جاء إيقاف الشقيقين بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقهما جراء تورطهما في عملية تزوير استمرار عدلي واستعماله في قضية عقارية متنازع عليها يتابع فيها الأشقاء الأربعة ووالدتهم بالإضافة إلى صهرها "خ-ع"، معروضة على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف أدانت المتهمة الرئيسية، والدة الأشقاء الأربعة، بسنتين حبسا نافذتين، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله؛ في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذة لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.

ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، من أجل ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء، بإقحام مساحة غير حقيقية لعقار موضوع النزاع يوجد بمنطقة "كدية العبيد" بتراب الملحقة الإدارية الازدهار التابعة لمقاطعة جيليز.