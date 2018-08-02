اتهام بستانيّ باقتراف جريمة قتل في تمصلوحت

هسبريس من مراكش

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة تمصلوحت ضواحي مراكش، اليوم الخميس، بستانيا يعمل بإحدى المؤسسات السياحية الموجودة بالكيلومتر 12 بتراب الجماعة القروية تمصلوحت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل استنطاقه بخصوص جناية القتل العمد المنسوبة إليه، في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حقه قبل عرضه على غرفة الجنايات من أجل محاكمته طبقا للقانون.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الجاني دخل في ملاسنات مع زميل له في العمل الذي يشتغل هو الآخر في مجال البستنة، ليتطور الخلاف إلى شجار عنيف بين الطرفين، قبل أن يقرر الجاني وفي غفلة من الضحية توجيه ضربة بواسطة فأس على مستوى رأس غريمه؛ وهو ما أسفر عن إصابته بجرح غائر وكسر في جمجمته.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية نقل على وجه السرعة صوب إحدى المصحات الخاصة بمنطقة المحاميد بمراكش، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بقسم الإنعاش متأثرا بالجروح التي أصيب بها على مستوى الرأس، في الوقت الذي تمكنت فيه مصالح الدرك الملكي من إيقاف الجاني والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.