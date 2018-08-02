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الرئيسية | حوادث | عناصر الشرطة توقف مغتصب أطفال بالدار البيضاء

عناصر الشرطة توقف مغتصب أطفال بالدار البيضاء

عناصر الشرطة توقف مغتصب أطفال بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 02 غشت 2018 - 19:40

ألقت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية أنفا بالدار البيضاء القبض على متهم جديد متورط في اغتصاب الأطفال بمنطقة "درب الطاليان" في المدينة القديمة بالدار البيضاء.

وقال شهود عيان إن اغتصاب طفل لا يتجاوز عمره خمس سنوات، تقريبا، جرى بمنطقة "بيبسي" بالقرب من عين الذياب، ولم يعتقل المغتصب إلا بعد مرور 15 يوما.

وألقي القبض على الشخص المشتبه تورطه في عملية اغتصاب القاصر في الوقت الذي كان يستعد لاغتصاب طفل ثان بـ"منطقة العنق"، حيث حاصره شبان قبل أن يجرى تسليمه إلى رجال الأمن لمنطقة أنفا.

وقد تعرف الطفل الأول، الذي ما زال يعاني من مشاكل نفسية منذ الاعتداء عليه، على الشخص المقبوض عليه من لدن رجال الأمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - houda الخميس 02 غشت 2018 - 19:50
Peine de mort pour ce violeur !!! Peine de mort !!
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29
2 - bizarre الخميس 02 غشت 2018 - 19:52
Le Maroc est il devenu un Eldorado pour les pedophiles? On en a marre de toutes ces histoires .surveillez vos enfants les prédateurs sont partout .
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14
3 - نواس المصطفى الخميس 02 غشت 2018 - 19:54
في الدول الديمقراطية قد تصل أحكام هذه الجرائم إلى الإعدام وهذا ماأتمناه لهذا المجرم وأمثاله
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35
4 - مواطن الخميس 02 غشت 2018 - 19:57
يجب سن قوانين صارمة لجزر هولاء المجرمين الذين يعبثون في أجساد البراءة ليردع كل من سولت له نفسه أن يفكر في ذلك كسن قانون الاخصاء
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19
5 - ع إمارتي الخميس 02 غشت 2018 - 19:59
اذا في قانون يأما اخصاء وسجن وياما اقل شي15 سنه مع الاشغال الشاقه والا فعلا حقوق الطفل السلام
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18
6 - ولد البلاد الخميس 02 غشت 2018 - 19:59
هذا الوحش يجب إخصاءه كما يحدث في الدول التي تحمي أطفالها و خصوصا امريكا ، حتى يكون عبرة لكل مغتصب- أما الحكم عليه بسنة أو سنتين سيخرج أكثر هيجانا و وحشية .......
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24
7 - الحل الخميس 02 غشت 2018 - 20:00
الحل في هده المعضلة هو الحكم على مغتصب الأطفال باستعمال الحقن أو دواء لقتل الإخصاء عند المجرم كما فعلت دولة باكستان وكانت تجربة ناجحة .فالمغتصب لن يكرر فعله وسيبقى طول حياته هكذا ليكون عبرة للآخرين
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17
8 - عبدالله من امريكا الخميس 02 غشت 2018 - 20:03
سلام. لابد. من إعادة نظر في قانون جنائي المغربي بنسبة اغتصاب الأطفال. هذه ظاهرة أصبحت مخيفة جدا
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13
9 - lolo الخميس 02 غشت 2018 - 20:04
لاحول ولاقوة إلا بالله ،اللهم إن هذا منكر عظيم
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10 - أمة الله الخميس 02 غشت 2018 - 20:06
الشعب كله لن يرضى إلا بإعدام هذا المجرم ولا تنازل
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11
11 - ر - ا زاوية الشيخ الخميس 02 غشت 2018 - 20:06
لاشيء في هذا الوطن جديد سوى اﻹغتصابات و حوادث السير....رحمتك ربي
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12
12 - rajaa الخميس 02 غشت 2018 - 20:07
يجب الحكم بالاعدام لمغتصبي الاطفال
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14
13 - محمد الخميس 02 غشت 2018 - 20:10
مثل هذه الجرائم تستحق الإعدام. ليكون عبرة للآخرين، لأن مثل هذه الأعمال الشنيعة كثرت هذه الأيام. ولن يرضاها أحد لأولاده أبدا
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5
14 - عبور الخميس 02 غشت 2018 - 20:18
على البرلمان إن كان موجودا أن يسن قوانين جديدة تصل للإعدام أو المؤبد كل من ثبت في حقه اغتصاب طفلة أو طفل أو إمرأة لأن المغتصب يعيش طول حياته يعاني من أمراض نفسية تنكيد عليها حياته نتيجة المس بشرفه وهو كل ما يملك الإنسان في هذه الدنيا.
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4
15 - معلق الخميس 02 غشت 2018 - 21:08
السلام عليكم ان لم تكن هناك عقوبة بقدر فضاعة هذا الجرم فلننتظر مزيدا من الضحايا الأبرياء الذين لا ندري كيف سيكون انتقامهم في المستقبل إذ لم يؤخذ لهم حقهم
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