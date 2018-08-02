عناصر الشرطة توقف مغتصب أطفال بالدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

ألقت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية أنفا بالدار البيضاء القبض على متهم جديد متورط في اغتصاب الأطفال بمنطقة "درب الطاليان" في المدينة القديمة بالدار البيضاء.

وقال شهود عيان إن اغتصاب طفل لا يتجاوز عمره خمس سنوات، تقريبا، جرى بمنطقة "بيبسي" بالقرب من عين الذياب، ولم يعتقل المغتصب إلا بعد مرور 15 يوما.

وألقي القبض على الشخص المشتبه تورطه في عملية اغتصاب القاصر في الوقت الذي كان يستعد لاغتصاب طفل ثان بـ"منطقة العنق"، حيث حاصره شبان قبل أن يجرى تسليمه إلى رجال الأمن لمنطقة أنفا.

وقد تعرف الطفل الأول، الذي ما زال يعاني من مشاكل نفسية منذ الاعتداء عليه، على الشخص المقبوض عليه من لدن رجال الأمن.