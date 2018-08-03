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الرئيسية | حوادث | وفاة شاب أثناء اختبار رياضي للالتحاق بالشرطة

وفاة شاب أثناء اختبار رياضي للالتحاق بالشرطة

وفاة شاب أثناء اختبار رياضي للالتحاق بالشرطة
هسبريس من الرباط
الخميس 02 غشت 2018 - 23:35

أعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني وفاة مرشح لاجتياز مباراة التوظيف ضمن سلك مفتشي الشرطة، يبلغ من العمر 26 سنة، مباشرة بعد وصوله للمستشفى المحلي لمدينة سلا لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي.

"الهالك كان قد تقدم من أجل اجتياز الاختبارات الشفوية والرياضية المعتمدة ضمن مباريات ولوج أسلاك الأمن الوطني، في مدرسة الشرطة بأبي القنادل ضواحي سلا، مصحوبا بشهادة طبية وتخطيط للقلب يثبت سلامته الجسدية، قبل أن يتعرض لصعوبة في التنفس أثناء اجتيازه للاختبار الرياضي"، وفق البلاغ.

وواصل المصدر نفسه: "تم على الفور إخضاعه للإسعافات الأولية من قبل الطاقم الطبي المتواجد بعين المكان، والذي أشرف على عملية نقله على وجه السرعة إلى أقرب مؤسسة استشفائية على متن سيارة إسعاف مجهزة تابعة للأمن الوطني، حيث وافته المنية رغم المحاولات المتعددة لإسعافه".

كما أوردت المديرية أن جثة الهالك وضعت بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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1 - ربة بيت الخميس 02 غشت 2018 - 23:42
ان لله وان اليه راجعون. الله ارحمه مسكين
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