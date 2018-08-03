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الرئيسية | حوادث | حريق يلتهم محتويات محل تجاري في مراكش

حريق يلتهم محتويات محل تجاري في مراكش

حريق يلتهم محتويات محل تجاري في مراكش
هسبريس من مراكش
الجمعة 03 غشت 2018 - 00:35

اندلع حريق بمحل تجاري مخصص لبيع الأواني البلاستيكية والديكورات المنزلية، مساء الخميس، يتواجد في الطابق تحت أرضي بقيسارية بيع المجوهرات بممر مولاي رشيد، المعروف بشارع "البرانس"، المؤدي إلى ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش.

الحريق خلف حالة استنفار في أوساط مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، التي انتقلت إلى مكان الحادث لمتابعة عمليات إخماد النيران، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن النيران اندلعت في حدود الساعة السابعة والنصف، وامتدت بسرعة مهولة لتشمل محتويات المحل التجاري، مخلفة هلعا وخوفا في نفوس زبناء القيسارية وزوار ساحة جامع الفناء، قبل أن تتمكن عناصر الوقاية المدنية، مستعينة بمعدات حديثة، من إخماد الحريق.

وأضافت المصادر نفسها أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة، قدرت بملايين السنتيمات، حسب التقديرات الأولية، في الوقت الذي حد فيه رجال الإطفاء من قيمة الخسائر بعد المجهودات التي بذلوها من أجل السيطرة على الحريق والحد من انتقال ألسنة اللهب إلى المحلات التجارية المجاورة.

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