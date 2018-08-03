الجمارك تحبط تهريب "حزام مخدرات" عبر باب سبتة‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب سبتة، صباح اليوم الجمعة، سائق دراجة نارية متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا.

سائق الدراجة النارية، مغربي الجنسية، كان بصدد التوجه إلى مدينة سبتة على الساعة الثامنة صباحا، قبل أن يتم تفتيشه من طرف عناصر الجمارك التي عثرت على 8 كيلوغرامات من الحشيش مخفية على شكل حزام ملفوف حول جسده.

وتمت إحالة المشتبه فيه والدراجة النارية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، لتعميق البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.