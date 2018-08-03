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الرئيسية | حوادث | لسعة عقرب تزهق حياة رضيعة في إقليم شيشاوة

لسعة عقرب تزهق حياة رضيعة في إقليم شيشاوة

لسعة عقرب تزهق حياة رضيعة في إقليم شيشاوة
هسبريس من مراكش
الجمعة 03 غشت 2018 - 21:20

لفظت رضيعة في ربيعها الأول، اليوم الجمعة، أنفاسها الأخيرة في طريقها إلى المستشفى المحلي بإمنتانوت، متأثرة بمضاعفات لسعة عقرب سامة.

وكانت الضحية قد تعرضت للسعة عقرب بمنزل والديها، المتواجد بدوار اكراسافن في جماعة أيت حدو يوسف التابعة لإقليم شيشاوة، ليجري نقلها على وجه السرعة إلى أحد المراكز الصحية بالجماعة.

غياب اللقاح المضاد للسعات العقارب دفع والديها إلى نقلها عبر سيارة إسعاف إلى "مستعجلات القرب" بمدينة إيمنتانوت، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة لعدم قدرتها على المقاومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - jamal al agadiri الجمعة 03 غشت 2018 - 21:31
غياب اللقاح المضاد للسعات العقارب دفع والديها إلى نقلها عبر سيارة إسعاف إلى "مستعجلات القرب" بمدينة إيمنتانوت، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة لعدم قدرتها على المقاومة.الله إصبر والديها.انا لله وإنا اليه راجعون
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2 - Hassan Sima الجمعة 03 غشت 2018 - 21:31
إنهـا گارثة عظمى إن لم نوفر حتى لقاح ضد سم العقارب لمواطنينا للأسف الله إصبر والديهـا أما الفقيدة إنشاء الله في الفردوس
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9
3 - غياب الدواء الجمعة 03 غشت 2018 - 21:51
عظم الله اجرك العائلة في فلذة كبدهم ثم ان الامصال غير متوفرة باستثناء بعض الادوية لمواجهة اعراض اللسعة المتواجدة بالمراكز الطبية الجهوية وبعض الاقليمية لكن الغريب ان الاسر مطالبة بتأدية مصاريف الايام التي قضاها ضحايا السموم وهذا غريب الغرائب الا تفكر الوزارة في اعفاء الاسر خاصة ان المتعرضين للسعات هم من اوساط ودواوير ومداشر ففيرة تغيب فيها شروط الحياة رحمة الله عليك اختنا الصغيرة انشري هسبربس مشكورة
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1
4 - oujda الجمعة 03 غشت 2018 - 21:56
انا لله وانا اليه راجعون، طير من طيور الجنة ان شاء الله، ،،،،لك الله يا وطني،،،غياب تاااام لأبسط حقوق المواطن
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