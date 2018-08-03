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شبهة الانتحار تحوم حول شاب مشنوق في البيضاء
الجمعة 03 غشت 2018 - 23:18
انتحر شاب يبلغ من العمر 22 سنة، اليوم الجمعة، بمنطقة ليساسفة في الحي الحسني بالدار البيضاء، بعد تناوله لجرعة زائدة من مخدر القرقوبي.
عائلة الشاب المنتحر وجدته مشنوقا بغرفة في بيت أسرته في "ليساسفة 3"، بينما فتحت الشرطة القضائية للحي الحسني بحثا قضائيا، ونُقل الشاب المنتحر إلى مستودع الجثامين لإنجاز تشريح طالبت به النيابة العامة.
واستمع محققو الشرطة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى أفراد أسرة الشاب ومعارفه، قصد الوصول إلى الأسباب التي دفعت نحو الانتحار.