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الرئيسية | حوادث | انقطاع الماء يستنفر مجموعة من الأحياء ببني ملال

انقطاع الماء يستنفر مجموعة من الأحياء ببني ملال

انقطاع الماء يستنفر مجموعة من الأحياء ببني ملال
محمد ناجح*
الجمعة 03 غشت 2018 - 20:10

تسببت أشغال على مستوى الجماعة القروية "أولاد مبارك"، التي تبعد عن مدينة بني ملال ببضعة كيلومترات، في انفجار أحد أنابيب نقل المياه القادمة من "أفورار"؛ وهو ما أدى إلى انقطاع الماء على الجماعة المذكورة ومجموعة من الأحياء السكنية ببني ملال.

ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المصالح المختصة، التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، انتقلت إلى عين المكان،وباشرت أشغالها لإصلاح العطب؛ في حين ظلت ساكنة الأحياء ترتقب عودة هذه المادة الحيوية، خصوصا أن المدينة تعرف هذه الأيام ارتفاعا مهولاً في درجة الحرارة.

*صحافي متدرب

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