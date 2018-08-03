24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3713:3917:1720:3121:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. ستيني يخضع لأول زراعة مفصل اصطناعي بوزان (5.00)

  2. غياب خدمات المسبح البلدي يرفع حرارة بني ملال (5.00)

  3. الأمير الوليد بن طلال يعود إلى مجال المال والأعمال (5.00)

  4. ثائر على الحسن الثاني (5.00)

  5. أيوب الكعبي في الصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف شخص متهم باقتحام مركز صحي بسلا

إيقاف شخص متهم باقتحام مركز صحي بسلا

إيقاف شخص متهم باقتحام مركز صحي بسلا
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 غشت 2018 - 16:59

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن العيايدة بسلا، صباح اليوم الجمعة، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، للاشتباه في تورطه في واقعة اقتحام مركز صحي مقرون بارتكاب اعتداء بالسلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن قد تعاملت بجدية مع شكاية تقدم بها ضحية حول تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض من قبل ثلاثة أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، قبل أن تظهر الأبحاث الأولية أن الاعتداء امتد إلى داخل مستوصف طبي؛ وهو الحادث الذي وثقته تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى تداولها لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأبحاث والتحريات، التي باشرتها مصالح الأمن، مكنت في ظرف وجيز من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من أجل إيقاف شريكيه اللذين تم تحديد هويتهما بشكل كامل..

الموقوف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - السلاوي الجمعة 03 غشت 2018 - 17:08
مغرب الحقيقة ... مغرب 80% المواطنين ... 20% الباقية لا نراها الا في 2M .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - سعد الجمعة 03 غشت 2018 - 17:09
باراكا من الكذوب ديما كايقولو قبضوا حتى يجيب ألله لي يصور عاد .........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - Gala الجمعة 03 غشت 2018 - 17:10
الإعدام إذا أردتم تطهير البلاد. ما هذه الفوضى داخل مستوصف يعالج فيه المرضى؟ لقد زادهم مرضا هذا المجرم. حالة هلع وكان القيامة قامت. امراة تغلق الباب في وجه طفل أراد الاحتماء بنفسه داخل المكتب. لا حول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - فاس.فاس الجمعة 03 غشت 2018 - 17:12
وستحكم المحكمة بحبسه 2 اشهر.. والسلام... وحين يخرج. سيهتك عرض قاصر و يصرب و يسرق و يكر سي. ..و ستحكم المحكمة ب شهر واحد.... قضاء. مسجع للجريمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
5 - الارض مغتصبة الجمعة 03 غشت 2018 - 17:13
رجعت في عطلة لوطني: وابكاني ماوصلت اليه الحالة:شمكارة ;سيوف; سكاكين ;الحشيش ;القرقوبي :الاعتذاء; (الفراسة); الاغتصاب; الشواذ; البطالة; الاحتيال ;النصب; الكلام الفاحش.;..حملت حقيبتي ووذعت ليوم لن اعوذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - Mohamed الجمعة 03 غشت 2018 - 17:15
لماداكلما وقعت جريمة في مغربنا العزيز نجد وراءها شخص أو أشخاص من دوي السوابق. خرجوا من السجن اما عن طريق العفو أو الخ....؟ والله سؤال يحير. مادا يتعلمون في السجن ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - rachid الجمعة 03 غشت 2018 - 17:16
حلول ترقيعية المشكل جدري التعلم الصحة العدالة اجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.