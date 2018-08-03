إيقاف شخص متهم باقتحام مركز صحي بسلا

هسبريس من الرباط

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن العيايدة بسلا، صباح اليوم الجمعة، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، للاشتباه في تورطه في واقعة اقتحام مركز صحي مقرون بارتكاب اعتداء بالسلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن قد تعاملت بجدية مع شكاية تقدم بها ضحية حول تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض من قبل ثلاثة أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، قبل أن تظهر الأبحاث الأولية أن الاعتداء امتد إلى داخل مستوصف طبي؛ وهو الحادث الذي وثقته تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى تداولها لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأبحاث والتحريات، التي باشرتها مصالح الأمن، مكنت في ظرف وجيز من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من أجل إيقاف شريكيه اللذين تم تحديد هويتهما بشكل كامل..

الموقوف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.