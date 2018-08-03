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الرئيسية | حوادث | شرطة الرباط تضبط رجلا قتل زوجته بمدينة تمارة

شرطة الرباط تضبط رجلا قتل زوجته بمدينة تمارة

شرطة الرباط تضبط رجلا قتل زوجته بمدينة تمارة
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 غشت 2018 - 19:15

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الصخيرات تمارة، اليوم الجمعة، من إيقاف شخص على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن جريمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهبت ضحيتها زوجته صباح أمس الخميس، بحي "المغرب العربي" في مدينة تمارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات والجرائم العنيفة يبلغ من العمر 43 سنة، قام بتعريض زوجته لطعنات قاتلة باستعمال السلاح الأبيض، لأسباب غير معروفة، قبل أن تمكن الأبحاث الميدانية المكثفة من تحديد مكانه، وإيقافه زوال اليوم بـ"إقامة الصباح" في مدينة الرباط.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه يوجد تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد الملابسات والظروف المحيطة بهذه الجريمة.

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