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الرئيسية | حوادث | السباحة في ساقية تنهي حياة راع بقلعة السراغنة

السباحة في ساقية تنهي حياة راع بقلعة السراغنة

السباحة في ساقية تنهي حياة راع بقلعة السراغنة
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 04 غشت 2018 - 01:05

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بقلعة السراغنة جثة رجل أربعيني قضى نحبه غرقا في ساقية، بمنطقة "زرابة" بدوار أولاد بوعلي الواد، ضواحي مدينة قلعة السراغنة.

الأربعيني "م، ق"، الذي ينحدر من منطقة سيدي رحال الشاطئ في إقليم برشيد، كان يشغل قيد حياته راعيا بـ"أولاد بوعلي الواد"، بينما أشرفت عناصر من درك "أربعاء كازيط" والوقاية المدنية بقلعة السراغنة على انتشال جثته.

النيابة العامّة المختصة أعطت تعليماتها للضابطة القضائية بتوجيه الجثة نحو مستودع الأموات "باب دكالة" في مراكش قصد التشريح الطبي، لتحديد سبب الوفاة لفائدة البحث القضائي.

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