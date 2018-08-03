حريقان غابويان يستنفران السلطات في إقليم وزان‬

هسبريس من وزان

أفادت مصادر متطابقة هسبريس بأن حريقين اندلعا، اليوم الجمعة، في وقت متزامن تقريبا بمنطقة غابوية تابعة لجماعة قلعة بوقرة وغابة جبل المدينة نواحي بوحسان من جماعة مقريصات بإقليم وزان.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحريقين استنقرا عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات ومكافحة التصحر والسلطات المحلية والإنعاش الوطني ومتطوعين قصد إخمادهما مدعومين بوسائل تقنية أرضية للحد من انتشار ألسنة اللهب.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الجهود الميدانية متواصلة للحد من انتشار النار التي أتت على مساحات مهمة من مكونات الغابة، مشيرة إلى أن المنطقة معروفة بتضاريسها الصعبة و"رياح الشرقي" وموجة حر شديدة تزيد من صعوبة السيطرة على الحريقين.