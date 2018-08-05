توقيف متورط في سرقة محلات تجارية بالمحاميد

هسبريس من مراكش

أوقفت عناصر من شرطة الدائرة الأمنية 20 التابعة لمنطقة أمن المحاميد شابا، يبلغ من العمر حوالي 23 سنة، متلبسا بمحاولة سرقة محل لبيع وكراء الملابس التقليدية، يتواجد بشارع إمام مسلم بحي السعادة 3 بمنطقة المحاميد بتراب مقاطعة المنارة.

الموقوف، الذي يحترف كسر أقفال المحلات التجارية، تم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية 20 التابعة لولاية أمن مراكش، لتحرير محضر التوقيف وتعميق البحث معه، قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل عرضه على أنظار العدالة.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف اللص المذكور جاء إثر حملة أمنية شنتها عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية 20 بعدد من أحياء وأزقة منطقة المحاميد، لتوقيف المشتبه فيهم وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم المتورطين في أفعال جنحية أو جنائية.