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الرئيسية | حوادث | "رماة القناطر" يلحقون ضررا بسيارة في الرباط

"رماة القناطر" يلحقون ضررا بسيارة في الرباط

"رماة القناطر" يلحقون ضررا بسيارة في الرباط
هسبريس من الرباط
السبت 04 غشت 2018 - 14:38

تعرّضت سيارة خفيفة، ليلة أمس، للرشق بحجارة من طرف مجهولين؛ وذلك على مستوى الطريق الدائري لمدينة الرباط الممتد من سلا الجديدة إلى تمارة، والذي يتمم الطريق السيار، ما تسبّب في تكسير زجاجها الأمامي.

وأوضح سائق السيارة المتضررة أن "الحادث وقع بالضبط أسفل القنطرة الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا، والتي تستخدم كمحول رئيسي لولوج المنطقة الصناعية الرباط وحي اليوسفية، وتوجد مباشرة بعد قنطرة أبي رقراق".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "كان يقود سيارته على الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، قادما من طنجة في اتجاه البيضاء، ففوجئ بتعرض واجهة سيارته الأمامية لرمي بالحجارة من طرف مترصدين كانوا على القنطرة".

وربط المشتكي الحادثة بـ"انعدام الأمن تحت القناطر، ما يتسبب في حالة من الرعب لدى السائقين عند الاقتراب من تلك النقط السوداء"، مشيرا إلى أنه "رغم علم المسؤولين بهذه الوقائع فإن أغلب القناطر غير مزودة بشبابيك حديدية لدرء هذا النوع من الحوادث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - youssef maaseik السبت 04 غشت 2018 - 14:49
هذه الظاهرة أصبحت متفشية بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة ومن أجل حماية السائقين وعائلاتهم يجب تثبيت كاميرات المراقبة عند كل قنطرة فهي لا تكلف الكثير وهذا أقل شىئ يمكن أن نقدمه للحفاظ على سلامة المواطن وشكرا هسبرس
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2 - مبارك السبت 04 غشت 2018 - 14:52
لا حولا ولا قوة إلا بالله يجب قطع يد هاد المجرمين أصبحنا نعيش في الغابة
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3 - احمد السبت 04 غشت 2018 - 14:55
ديك نهار السيد هو والام ديالو ماتت رزاوه فميمتو.. من موراها رئيس جماعة مات.. او دابا هاد السيد ....راه عيب او عار واش هاد ولا الكفرة معندهمش شي ظمير واش مكيفكروش بلي راه اقدو يقضيو على عائلة باكملها رااه بحال هاد الجرائم خاصها الاعدام مكاين لاحقوق لازفت... زيادة على هادشي كامل مكين لا دوريات أمنية لا والو حشومة والله
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4 - bejaadi السبت 04 غشت 2018 - 14:56
Le peuple est livré à lui même !! Je défie quiconque de trouver les responsables de police et gendarmerie dans leurs bureaux chaque jour !!! Ils utilisent la fameuse formule connu par tous les marocains " vous savez où me joindre " les responsables sont avec leurs familles au bord de la
Mer ou bien attablés sur une terrasse avec leurs amis
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5 - رشيد زين العابدين السبت 04 غشت 2018 - 15:03
لقد وصلت الحقارة مداها عندما تسول النفس لشخص ما برمي حجارة على سيارة قد تزهق فيها أرواح بريئة .يا ويلنا ما كل هذا الحقد؟هل وصل الحال أن نسترخص أرواح الناس لهذه الدرجة؟
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6 - ولد مجيدو السبت 04 غشت 2018 - 15:03
الحل ليس في السياج ولا في تتبيث الكاميرات ولا في زيادة الدوريات الأمنية
الحل بكل بساطة في أيادي القضاة والقانون الجنائي المغربي الفضفاض، لو تم الحكم بعشر سنوات او عشرون سنة على اي شخص يرمي السيارات بالمقذوفات لفكر هولاء المجرمون وأغلبهم قاصرون الف مرة قبل ارتكاب هذا الفعل ، الترهيب والتخويف بالأحكام القضائية القاسية هو الحل وهولاء يستحقون السجن من عشر الى عشرون سنة لانهم يرمون الناس بغرض القتل مع سبق الإصرار والترصد
لاحلول لمشاكل التشرميل والسيبة الا بتغيير القوانين الجنائية والنفخ فيها لترهيب الرعاع.
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