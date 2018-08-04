24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:38
|13:39
|17:17
|20:30
|21:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البنك المغربي للتجارة الخارجية يعمل في شنغهاي
- "ناسا" .. 1,5 ملايير دولار لدراسة "إكليل الشمس"
- العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"
- لسعة عقرب تزهق حياة رضيعة في إقليم شيشاوة
- شوارع وأحياء "مدينة الزهور" تغرق في النفايات
المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين (5.00)
- الجزائر تستدعي "انفصاليي المغرب" إلى تدريب خاص بالكفاح المسلح - (148)
- العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية" - (77)
- المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين - (75)
- الأمن الخاص يرفع "راية بيضاء" أمام الاعتداء على مستشفيات المملكة - (68)
- نشطاء أمازيغ يطلقون "حملة تيفيناغ" على مواقع التواصل الاجتماعي - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"رماة القناطر" يلحقون ضررا بسيارة في الرباط
تعرّضت سيارة خفيفة، ليلة أمس، للرشق بحجارة من طرف مجهولين؛ وذلك على مستوى الطريق الدائري لمدينة الرباط الممتد من سلا الجديدة إلى تمارة، والذي يتمم الطريق السيار، ما تسبّب في تكسير زجاجها الأمامي.
وأوضح سائق السيارة المتضررة أن "الحادث وقع بالضبط أسفل القنطرة الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا، والتي تستخدم كمحول رئيسي لولوج المنطقة الصناعية الرباط وحي اليوسفية، وتوجد مباشرة بعد قنطرة أبي رقراق".
وأضاف المتحدث ذاته أنه "كان يقود سيارته على الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، قادما من طنجة في اتجاه البيضاء، ففوجئ بتعرض واجهة سيارته الأمامية لرمي بالحجارة من طرف مترصدين كانوا على القنطرة".
وربط المشتكي الحادثة بـ"انعدام الأمن تحت القناطر، ما يتسبب في حالة من الرعب لدى السائقين عند الاقتراب من تلك النقط السوداء"، مشيرا إلى أنه "رغم علم المسؤولين بهذه الوقائع فإن أغلب القناطر غير مزودة بشبابيك حديدية لدرء هذا النوع من الحوادث".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
Mer ou bien attablés sur une terrasse avec leurs amis
الحل بكل بساطة في أيادي القضاة والقانون الجنائي المغربي الفضفاض، لو تم الحكم بعشر سنوات او عشرون سنة على اي شخص يرمي السيارات بالمقذوفات لفكر هولاء المجرمون وأغلبهم قاصرون الف مرة قبل ارتكاب هذا الفعل ، الترهيب والتخويف بالأحكام القضائية القاسية هو الحل وهولاء يستحقون السجن من عشر الى عشرون سنة لانهم يرمون الناس بغرض القتل مع سبق الإصرار والترصد
لاحلول لمشاكل التشرميل والسيبة الا بتغيير القوانين الجنائية والنفخ فيها لترهيب الرعاع.