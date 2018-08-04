"رماة القناطر" يلحقون ضررا بسيارة في الرباط

هسبريس من الرباط

تعرّضت سيارة خفيفة، ليلة أمس، للرشق بحجارة من طرف مجهولين؛ وذلك على مستوى الطريق الدائري لمدينة الرباط الممتد من سلا الجديدة إلى تمارة، والذي يتمم الطريق السيار، ما تسبّب في تكسير زجاجها الأمامي.

وأوضح سائق السيارة المتضررة أن "الحادث وقع بالضبط أسفل القنطرة الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا، والتي تستخدم كمحول رئيسي لولوج المنطقة الصناعية الرباط وحي اليوسفية، وتوجد مباشرة بعد قنطرة أبي رقراق".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "كان يقود سيارته على الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، قادما من طنجة في اتجاه البيضاء، ففوجئ بتعرض واجهة سيارته الأمامية لرمي بالحجارة من طرف مترصدين كانوا على القنطرة".

وربط المشتكي الحادثة بـ"انعدام الأمن تحت القناطر، ما يتسبب في حالة من الرعب لدى السائقين عند الاقتراب من تلك النقط السوداء"، مشيرا إلى أنه "رغم علم المسؤولين بهذه الوقائع فإن أغلب القناطر غير مزودة بشبابيك حديدية لدرء هذا النوع من الحوادث".