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كُتّاب وآراء
سرقة رياض بالمدينة العتيقة تستنفر أمن مراكش
باشرت عناصر من الشرطة القضائية والشرطة العلمية بولاية أمن مراكش، اليوم السبت، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة، لجمع المعطيات والقرائن والأدلة التي ستساعد في فك لغز السرقة التي تعرضت لها دار للضيافة بحي لغزايل في المدينة العتيقة بمراكش.
الشرطة العلمية التي انتقلت إلى مسرح الجريمة شرعت في تحليل المعطيات التي توفرت لديها، في انتظار تحديد هوية المتهمين بالسطو على الرياض المذكور.
وحسب مصادر هسبريس فإن مجهولين اقتحموا الرياض المذكور عبر السطح، واستولوا على آلة كهربائية لتحضير القهوة، قبل أن يغادروا نحو وجهة مجهولة دون أن يخلفوا ما من شأنه أن يدل على هوياتهم، مشيرة إلى أن الرياض نفسه تعرض لعدة سرقات من طرف مجهولين دون التمكن من تحديد هوياتهم.