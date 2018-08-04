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أمن ميناء طنجة يحجز 135 كيلوغراما من الشيرا
السبت 04 غشت 2018 - 18:20
تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع المصالح الجمركية، من حجز 135 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مهربة على متن حافلة للنقل الدولي للمسافرين مرقمة بفرنسا.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن "عملية المراقبة التقنية للحافلة، التي كان من المفترض أن تغادر المحطة البحرية في اتجاه بلجيكا، مكّنت من حجز هذه الكمية من المواد المخدرة مخبأة بخزان الوقود"، موضحا أنه تم "توقيف سائقي الحافلة المغربيين".
وأضاف البلاغ ذاته أنه "تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد الغفار السبت 04 غشت 2018 - 18:33
العقل هبة من الخالق استطاع به غيرنا التقدم في جميع المجالات فالمرجو من الشباب عدم التعاطي للمخدرات لأنها تذهب العقل فإذا ضاع العقل ضاع كل شيء.
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