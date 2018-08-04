خمسيني يرفع حالات الانتحار إلى 19 بشفشاون

أيوب صدور من شفشاون

اهتزت ساكنة دوار امطراس، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بني ذركول بإقليم شفشاون، على وقع انتحار شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، قام بتعليق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه بمنزل أسرته، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وذكرت مصادر هسبريس أن الهالك أقدم على إنهاء حياته شنقا في ظروف غامضة ولأسباب لازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى المكان، وأشرفت على نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك متزوج، ولم يكن يعاني من أي اضطراب أو مرض نفسي؛ بينما حالة الانتحار المسجلة تعد الـ19 من نوعها بالإقليم.