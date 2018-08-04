24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3813:3917:1720:3021:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. إنتاج قياسي للزراعات السكرية بين الرباط والقنيطرة (5.00)

  2. الأزبال .. مسؤولية من؟ (5.00)

  3. حاكم عجمان يطمئن على الطفلة المغربية ملاك (5.00)

  4. المدافع السنغالي موسى واجي يلحق بصفوف البارصا (5.00)

  5. المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خمسيني يرفع حالات الانتحار إلى 19 بشفشاون

خمسيني يرفع حالات الانتحار إلى 19 بشفشاون

خمسيني يرفع حالات الانتحار إلى 19 بشفشاون
أيوب صدور من شفشاون
السبت 04 غشت 2018 - 16:10

اهتزت ساكنة دوار امطراس، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بني ذركول بإقليم شفشاون، على وقع انتحار شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، قام بتعليق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه بمنزل أسرته، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وذكرت مصادر هسبريس أن الهالك أقدم على إنهاء حياته شنقا في ظروف غامضة ولأسباب لازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى المكان، وأشرفت على نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك متزوج، ولم يكن يعاني من أي اضطراب أو مرض نفسي؛ بينما حالة الانتحار المسجلة تعد الـ19 من نوعها بالإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.