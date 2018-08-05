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كُتّاب وآراء
استهداف الأجانب بالسرقة يورّط شابّين في مراكش
تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش من توقيف شاب رفقة شريك له يحترفان سرقة السياح الأجانب، واقتيادهما إلى مقر مصلحة الشرطة السياحية، والاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهما على العدالة.
وكان الموقوفان، اللذان تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، نفذا عملية سرقة استهدفت سائحا بريطانيا كان رفقة زوجته في طريقهما الى دار للضيافة بالمدينة العتيقة لمراكش، بعد مباغتته وسرقة محفظة نقوده، قبل أن يلوذان بالفرار، مخلفين وراءهما صدمة قوية للسائحين البريطانيين.
استفحال عمليات سرقة السياح الأجانب دفعت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش إلى شن حملة على اللصوص بمختلف أحياء المدينة العتيقة، ومحيط ساحة جامع الفناء، في إطار مخطط وقائي لحماية السياح والسهر على أمنهم وسلامتهم.
وبحسب مصادر هسبريس، فإنه بالرغم من الحملات التي تشنها المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش داخل وخارج أسوار المدينة العتيقة، فإن نشاط لصوص السياح الأجانب في تواصل مستمر؛ ما يؤثر بشكل سلبي على النشاط السياحي بالمدينة، ويدعو بالتالي مصالح الأمن بشكل عام، وعناصر الشرطة السياحية وفرق الدراجين بشكل خاص، إلى مضاعفة حملاتهم ضد هذه العصابات، وإعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية للمدينة الحمراء.