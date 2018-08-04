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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف امرأة "شرملت عشيقة زوجها" بسطات

الأمن يوقف امرأة "شرملت عشيقة زوجها" بسطات

الأمن يوقف امرأة "شرملت عشيقة زوجها" بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 04 غشت 2018 - 19:05

وضعت عناصر الأمن بسطات، اليوم السبت، شابّة متزوجة تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامّة المختصة، للاشتباه في اعتدائها على شابة أخرى بواسطة السلاح الأبيض، نقلت على إثر ذلك إلى المستشفى من أجل رتق الجروح الخطيرة التي أصيبت بها على مستوى الوجه.

المشتبه فيها توصّلت بمعلومات تفيد بربط شابّة من مدينة سطات علاقة غير شرعية مع زوجها؛ ما جعلها تقوم بتتبّع الثانية إلى أن التقتها بالقرب من إحدى الوكالات البنكية في سطات، فوجّهت إليها طعنات عدّة بواسطة سلاح أبيض.

عناصر الأمن، بعد توصلها بشكاية في الموضوع، كثّفت من تحرياتها وأوقفت الزوجة رفقة صديقتين لها كانتا معها وقت الاعتداء، وجرى وضعهنّ تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهن على أنظار الوكيل العام للملك بسطات، للنظر في علاقة كل واحدة بالاعتداء

ونفت مصادر هسبريس أن يكون للاعتداء علاقة بظاهرة "التشرميل" أو السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، مؤكدة أن الحادث ناتج عن الغيرة والأخلاق، مشيرة إلى أنه رغم شساعة مدينة سطات وقلة الموارد البشرية الأمنية، فإنه يتم توقيف ما يفوق 5 أشخاص يوميا في السد القضائي الثابت في مدخل شمال المدينة، بالإضافة إلى إشراف رؤساء الدوائر الأمنية على حملات استباقية يومية بكل الأحياء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي السبت 04 غشت 2018 - 19:26
اسوء شيئ هي الخيانة لا احد يمكنه تحملها
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2 - مارة السبت 04 غشت 2018 - 19:27
خيانة الرجال لنسائهم و النساء لرجالهم أصبح متفشيا جدا,المرأة لها عشيق و الرجل له عشيقة,هاد الشي مكانش عند واليدينا الله يستر كل شيء أصبح مباح
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3 - رشيد زين العابدين السبت 04 غشت 2018 - 19:30
عندما يغيب التفكير السليم يصبح الإنسان كثلة من المشاعر القاتلة وفي حالتنا هذا يتكرس المفهوم العميق لغياب الوعي بالمآلات فليذهب هذا الزوج غلأى الجحيم أهون ألف مرة من قضاء أشهر وراء القضبان.
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4 - Hassan Sima السبت 04 غشت 2018 - 19:46
لا أدافع عنهـا لگن المشگل فاش گتحس بالظلم بعدما گتحظر عدوك وتدهـب عند الصلطات نادرا ما يسترجع حقق الشيء لدارت هـذه الأخيرة إنتقاما من الكل أنا نصب علي أحد النصابين في سيارة قيماتهـا تفوق 60000درهـم وغذرني حتى المحامي لو أردت الإنتقام ونذير شرع إدي لربما گنت خلف القضبان لگن المؤسف هـو الغدر
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5 - mingo السبت 04 غشت 2018 - 19:48
كون مكانتش تتبغيه مديرش هادشي كامل انه الحب الحقيقي لدرجة التضحية بالنفس و دخول السجن
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