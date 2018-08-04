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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف امرأة "شرملت عشيقة زوجها" بسطات
وضعت عناصر الأمن بسطات، اليوم السبت، شابّة متزوجة تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامّة المختصة، للاشتباه في اعتدائها على شابة أخرى بواسطة السلاح الأبيض، نقلت على إثر ذلك إلى المستشفى من أجل رتق الجروح الخطيرة التي أصيبت بها على مستوى الوجه.
المشتبه فيها توصّلت بمعلومات تفيد بربط شابّة من مدينة سطات علاقة غير شرعية مع زوجها؛ ما جعلها تقوم بتتبّع الثانية إلى أن التقتها بالقرب من إحدى الوكالات البنكية في سطات، فوجّهت إليها طعنات عدّة بواسطة سلاح أبيض.
عناصر الأمن، بعد توصلها بشكاية في الموضوع، كثّفت من تحرياتها وأوقفت الزوجة رفقة صديقتين لها كانتا معها وقت الاعتداء، وجرى وضعهنّ تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهن على أنظار الوكيل العام للملك بسطات، للنظر في علاقة كل واحدة بالاعتداء
ونفت مصادر هسبريس أن يكون للاعتداء علاقة بظاهرة "التشرميل" أو السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، مؤكدة أن الحادث ناتج عن الغيرة والأخلاق، مشيرة إلى أنه رغم شساعة مدينة سطات وقلة الموارد البشرية الأمنية، فإنه يتم توقيف ما يفوق 5 أشخاص يوميا في السد القضائي الثابت في مدخل شمال المدينة، بالإضافة إلى إشراف رؤساء الدوائر الأمنية على حملات استباقية يومية بكل الأحياء.