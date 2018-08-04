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الرئيسية | حوادث | محققون يفكون لغز "اختفاء فتاة" في مدينة صفرو

محققون يفكون لغز "اختفاء فتاة" في مدينة صفرو

محققون يفكون لغز "اختفاء فتاة" في مدينة صفرو
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 04 غشت 2018 - 21:30

تمكنت مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والدرك الملكي بكل من مدينتي صفرو وسيدي قاسم، اليوم السبت، من فك لغز واقعة اختطاف مفترضة لفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، سبق لمصالح الدرك الملكي بمدينة صفرو أن توصلت في شأنها بإشعار من عائلتها حول تعرضها للاختطاف بالعنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المشتركة بين كل من الأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، مكنت زوال اليوم من تحديد مكان تواجد الفتاة التي تم توقيفها بمدخل مدينة صفرو، فيما تم بالتزامن مع ذلك توقيف أحد الأشخاص بمدينة سيدي قاسم، يشتبه في صلته بهذه القضية.

وأضاف البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى وجود علاقة سابقة بين الضحية المفترضة والشخص المذكور، وأنهما كانا خلال الفترة المنصرمة يتواجدان معا بمدينة مولاي ادريس زرهون، دون تحصيل أية معطيات تدعم فرضية الاختطاف، وأن المشتبه فيه وضع رفقة الفتاة رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - bendavid israel السبت 04 غشت 2018 - 21:44
الفتاة بالغة 19 سنة اي انه برضاها وليس لاحد الحق ان يكون وصيا عليها فلماذا ثم وضعهم رهن اشارة البحث
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-60
2 - wood a toi السبت 04 غشت 2018 - 21:48
ما ذا انت قائل في هذه النازلة......و الله انهم رجال الوطن رغم انف الحاقدين...تحية لهم
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30
3 - سعيد السبت 04 غشت 2018 - 21:49
لقد سبق لي التعليق على هاذا الحادث، ولم يخب تحليلي مئة في المئة ههه
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-2
4 - عدي ديكارت السبت 04 غشت 2018 - 22:02
مثل هده الأخبار التي يجب ألا نبلغ عنها رغم علم عائلتها بالعلاقة المتواجدة مع دلك الشاب. وإن لم تكن على علم فتلك مسؤوليتها وإلا فما صلتها بالعائلة التي بلغت عن اختفاءها هكدا. الرجاء من أولياء الأمور أن يراقبوا أبناءهم عن بعد أي عن أصدقائهم ومعارفهم والأماكن التي يرتادونها واستنتاج ميولاتهم الفكرية من خلال الحوار العائلي ونصحهم بما يكفي لتفادي الوقوع في شبكات الإجرام والإنحراف بأنواعه. وبدلك نكون قد وفرنا الجهد والوقت لرجال الأمن والقضاء.
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30
5 - مسلمة السبت 04 غشت 2018 - 22:27
هذه فتاة متزوجة و هربت لذالك تم قبض عليها بتهمة الزنى هي و عشيقها لمن يسأل لماذا وضعت رهن البحث
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8
6 - حسن القنيطري السبت 04 غشت 2018 - 22:38
تحيةُ إجلالٍ وتقدير لرجال الأمن والدرك الملكي..عاش الشعب المغربي وعاش الوطن وعاش الملك
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0
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