24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. إنتاج قياسي للزراعات السكرية بين الرباط والقنيطرة (5.00)

  2. السباحة في ساقية تنهي حياة راع بقلعة السراغنة (5.00)

  3. المعاملة بالمثل .. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين (5.00)

  4. السلطات المغربية تسهّل التحاق عشرات الصحراويين بتنظيم البوليساريو (5.00)

  5. هل تجرّ لسعات العقارب الدولة ووزارة الصحة إلى القضاء بسبب الإهمال؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | زوارق "الحريڭ" تواصل استهداف سواحل إسبانيا

زوارق "الحريڭ" تواصل استهداف سواحل إسبانيا

زوارق "الحريڭ" تواصل استهداف سواحل إسبانيا
هسبريس ـ إفي
السبت 04 غشت 2018 - 23:30

أنقذ أكثر من 400 مهاجر في الساعات الـ24 الأخيرة في مياه مضيق جبل طارق و"بحر ألبوران"، قبالة سواحل جنوب إسبانيا، وفقا لما قالته مصادر من أجهزة الطوارئ لوكالة "إفي".

وتمكن 11 مهاجرا، منهم 8 اطفال، من الوصول إلى مالقة، بينما وجد اثنان آخران في سيارة بثغر مليلية.

ووقعت أكبر عملية اليوم السبت في "بحر ألبوران" حيث انقذ 180 مهاجرا كانوا على متن ثلاثة زوارق، منهم طفل رضيع وسبعة اطفال، يتواجدون في حالة صحية جيدة.

كما أنقذ 59 شخصا اخرون كانوا على متن زورقين على بعد 25 ميلا من ساحل ألميريا، و98 بالقرب من "جزيرة ألبوران"، عقب انطلاقهم صباح اليوم من شاطئ شمال المغرب.

وأنقذت عناصر جهاز النجدة البحري 52 شخصا كانوا على متن زورق مطاطي، بينهم أربعة اطفال كانوا "شبه غرقى"، أثناء محاولة بلوغ الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.