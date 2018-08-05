زوارق "الحريڭ" تواصل استهداف سواحل إسبانيا

هسبريس ـ إفي

أنقذ أكثر من 400 مهاجر في الساعات الـ24 الأخيرة في مياه مضيق جبل طارق و"بحر ألبوران"، قبالة سواحل جنوب إسبانيا، وفقا لما قالته مصادر من أجهزة الطوارئ لوكالة "إفي".

وتمكن 11 مهاجرا، منهم 8 اطفال، من الوصول إلى مالقة، بينما وجد اثنان آخران في سيارة بثغر مليلية.

ووقعت أكبر عملية اليوم السبت في "بحر ألبوران" حيث انقذ 180 مهاجرا كانوا على متن ثلاثة زوارق، منهم طفل رضيع وسبعة اطفال، يتواجدون في حالة صحية جيدة.

كما أنقذ 59 شخصا اخرون كانوا على متن زورقين على بعد 25 ميلا من ساحل ألميريا، و98 بالقرب من "جزيرة ألبوران"، عقب انطلاقهم صباح اليوم من شاطئ شمال المغرب.

وأنقذت عناصر جهاز النجدة البحري 52 شخصا كانوا على متن زورق مطاطي، بينهم أربعة اطفال كانوا "شبه غرقى"، أثناء محاولة بلوغ الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق.