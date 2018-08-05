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الرئيسية | حوادث | غرق شاب بالمسبح البلدي وسط مدينة شفشاون

غرق شاب بالمسبح البلدي وسط مدينة شفشاون

غرق شاب بالمسبح البلدي وسط مدينة شفشاون
هسبريس من طنجة
الأحد 05 غشت 2018 - 14:19

فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن شفشاون تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وحيثيات وفاة شاب غرقا بالمسبح البلدي للمدينة، مساء السبت.

ووفق مصادر هسبريس، فقد كان الهالك، المنحدر من ضواحي شفشاون، يعاني من مرض صدري، مرجحا أن تكون أزمة تنفسية مفاجئة قد ألمت به وهو يسبح، وقد فارق الحياة في الحين.

وقد حلت بمكان الواقعة عناصر من الشرطة لمباشرة البحث القضائي في ظروف الحادث وملابساته، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بتوجيه الجثة صوب التشريح لإصدار تقرير يحدد أسباب الوفاة.

في سياق متصل، استنكرت فعاليات من المجتمع المدني غياب منقذي ومعلمي السباحة، مشيرين إلى أن الحادث يسائل مصالح الجماعة الترابية بخصوص الإجراءات المتخذة من أجل السلامة لرواد المرفق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رشيد زين العابدين الأحد 05 غشت 2018 - 15:08
رحم الله هذا الشاب ونتمنى من كل مرتادي المسابح المزيد من الحيطة والحذر واجتناب التهور الغير محسوبة عواقبه.
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2 - Hassan Sima الأحد 05 غشت 2018 - 15:30
الله إرحم الفقيد نحن نفتقر إلا عدة دروس توعية من المفروض أن تگون لاءحة توعوية تدل على المخاطر التي من الممگن أن تصادفك وأنت تسبح مثل گلاگاج أو الثعب إلى غير دلك قد يُحد من المخاطر أما منقدالمسبح لا يمگن الإعتماد عليه داءما حافظوا على أرواحگم گيف جرات في الآخر تقدر توقع لنا گذالك حفظگم الله وعطلة طيبة
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3 - مومو الأحد 05 غشت 2018 - 15:49
يجب متابعة اامسؤول عن المسبح قضائيا بثهمة عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل نثج عنه وفاة حيت ﻻ يوجد مسبح عمومي و ﻻ خصوصي بدون سباح منقد حتى مسابح الفنادق المصنفة بها معلموا السباحة اما المسابح العمومية فيجب أن يكون بها شخصان على اﻷقل حسب مساحة اامسبح
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