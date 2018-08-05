غرق شاب بالمسبح البلدي وسط مدينة شفشاون

هسبريس من طنجة

فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن شفشاون تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وحيثيات وفاة شاب غرقا بالمسبح البلدي للمدينة، مساء السبت.

ووفق مصادر هسبريس، فقد كان الهالك، المنحدر من ضواحي شفشاون، يعاني من مرض صدري، مرجحا أن تكون أزمة تنفسية مفاجئة قد ألمت به وهو يسبح، وقد فارق الحياة في الحين.

وقد حلت بمكان الواقعة عناصر من الشرطة لمباشرة البحث القضائي في ظروف الحادث وملابساته، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بتوجيه الجثة صوب التشريح لإصدار تقرير يحدد أسباب الوفاة.

في سياق متصل، استنكرت فعاليات من المجتمع المدني غياب منقذي ومعلمي السباحة، مشيرين إلى أن الحادث يسائل مصالح الجماعة الترابية بخصوص الإجراءات المتخذة من أجل السلامة لرواد المرفق.