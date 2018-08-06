الجمارك تحبط تهريب كحول طبي من مليلية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار من إحباط عملية تهريب كمية من الكحول الطبي على متن شاحنة.

تفتيش الشاحنة مكّن من اكتشاف تحميلها بـ425 لترا من الكحول الطبي، كان السائق يعتزم توزيعها بمدينة الناظور والنواحي بعد تهريبها من مليلية.

وقد قُطرت الشاحنة إلى مقر الجمارك، فيما سُلّم السائق إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور من أجل تعميق البحث معه، حيث وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.