حريق يأتي على سيارة خفيفة في مدينة الرباط‎

هسبريس من الرباط

أتت النيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على سيارة خفيفة بكاملها، بالقرب من قنطرة الحسن الثاني بمدينة الرباط.

وقد استنفر الحادث عناصر الشرطة والوقاية المدنية، حيث تم إخماد الحريق بعد أن أتى على السيارة بكاملها.

ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح، في حين ما زالت أسباب الحريق مجهولة، حيث جرى فتح تحقيق من أجل تحديدها بناء على تعليمات النيابة العامة.