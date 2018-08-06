إيقاف أربعيني حاول تهريب خمور من مليلية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي "باب مليلية" من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور على متن سيارة خفيفة مرقمة بالمغرب.

التفتيش الدقيق للسيارة مكّن من حجز 84 قنينة من نوع "ويسكي" غالي الثمن و48 جعة، كانت مخبأة بإحكام وسط تجويفات داخلية بالسيارة.

وقد أحيل السائق الأربعيني على الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، ليتقرر وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، أوقفت ذات العناصر الجمركية شخصا حاول إدخال 50 كيلوغراما من اللحوم إلى مدينة الناظور بطريق سرية ودون مراعاة شروط السلامة الصحية، حيث جرى حجزها.