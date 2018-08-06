24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مغاربة عشاق للتجوال يتحوّلون إلى ضحايا "رحلات جماعية منظمة" (5.00)

  2. "قادمون وقادرون" تشخّص أوضاع جهة بني ملال (5.00)

  3. اختطاف وفض بكارة يوقع بشاب في قبضة الدرك (5.00)

  4. الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء (5.00)

  5. الكتاني: الدولة تسعى إلى "تبليد المدن" عوض "تحضير البادية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف أربعيني حاول تهريب خمور من مليلية‎

إيقاف أربعيني حاول تهريب خمور من مليلية‎

إيقاف أربعيني حاول تهريب خمور من مليلية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 غشت 2018 - 00:08

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي "باب مليلية" من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور على متن سيارة خفيفة مرقمة بالمغرب.

التفتيش الدقيق للسيارة مكّن من حجز 84 قنينة من نوع "ويسكي" غالي الثمن و48 جعة، كانت مخبأة بإحكام وسط تجويفات داخلية بالسيارة.

وقد أحيل السائق الأربعيني على الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، ليتقرر وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، أوقفت ذات العناصر الجمركية شخصا حاول إدخال 50 كيلوغراما من اللحوم إلى مدينة الناظور بطريق سرية ودون مراعاة شروط السلامة الصحية، حيث جرى حجزها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - إنفصام... الاثنين 06 غشت 2018 - 00:51
غريب أمر المغرب..
السائق الأربعيني يقوم بتهريب الخمر فقط.. أما المغرب فينتجه و يبيعه للسياح فقط.. و إذا استطعنا النظر إلى المبيعات السنوية .. سنجد ربما أن عدد السياح الذين اشتروا الكحول في المغرب يفوق 40 مليون سائح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.