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الرئيسية | حوادث | مواجهات تندلع بين رعاة غنم وفلاحين بلمزوضة

مواجهات تندلع بين رعاة غنم وفلاحين بلمزوضة

مواجهات تندلع بين رعاة غنم وفلاحين بلمزوضة
هسبريس من مراكش
الأحد 05 غشت 2018 - 16:40

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة لمزوضة بتراب إقليم شيشاوة تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الظروف والملابسات التي كانت وراء اندلاع مواجهات عنيفة بين رعاة غنم قادمين من مدينة طانطان وسكان دوار الحيدات بتراب الجماعة المذكورة ضمنهم فلاحين، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وكان دوار الحيدات قد عاش على إيقاع مواجهات دامية بين سكان الدوار المذكور ورعاة غنم استقروا بالمنطقة حول محاصيل زراعية تعود ملكيتها إلى فلاحي المنطقة، استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والهراوات والحجارة.

المواجهات، التي خلفت حالة استنفار في أوساط عناصر الدرك والسلطات المحلية، أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين، ليتم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة شيشاوة لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن اقتحام أحد الحقول الزراعية تعود ملكيتها إلى فلاحي دوار الحيدات من لدن رعاة غنم قادمين من مدينة طانطان يقودون سربا من رؤوس الأغنام كان وراء اندلاع هذه المواجهات؛ إلا أن تدخل عناصر من السلطة المحلية والدرك الملكي، الذين حلوا بمكان الحادث فور علمهم بالموضوع، حال دون تطور المواجهات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبد الهادي الأحد 05 غشت 2018 - 17:19
قبح الله الجهل والفقر ...للاسف لا زال متفش في البلاد وهذه هي النتائج. .
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-4
2 - Hassan Sima الأحد 05 غشت 2018 - 17:25
لا أحرض على مثل هـذه الأفعال لگن أن يقتحم أحدهـم محصولك الزراعي بدون موافقة فلن يقبله إلا القليل لگن أتساءل گيف أتى الرعاة من مدينة طانطان إلى إقليم شيشاوة وهـي تبعد أگثر من ٥٠٠ كلم يجب معاقبة الرعاة گان بإمگانهـم عدم خوض المعرگة خصوصا ليسوا في أرضهـم أما الآخرون گان عليهم ربط الإتصال بالسلطات تجنبا للگارثة
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10
3 - المزابيHD الأحد 05 غشت 2018 - 17:47
من لم يعيش في زمان القديم كان اسمه زمن السيبة
كانت الدواوير تهجم على بعضها البعض تقتل فيها ارواح وتستباح فيها المحارم
وتسرق يفيها القطعان وذالك بسبب غياب تام للامن
وبعد قلنا اصبحنا ولله الحمد بلد امن رجعنا نسمع بما سمعناه عن اللسن اجدادنا
وهي السيبة
كيف تريدون ان يقوم الدرك بعمله ومياة المواطن واملاك المواطن وهو اصلا لايتطيع حماية نفسه
ان كان مناطق مجاورة لدار البيضاء يؤمنها الدرك يتكون من 11 دركي لخدمة منطقة بحجم قطر والامارات فكيف سيفعلون في وسط البوادي حيت تنعدم فيه وسائل التي تسهل العمل هناك
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4 - Hassan Sima الأحد 05 غشت 2018 - 17:48
إلى المعلق الأول وهـل معرفتك لخصتهـا في مقولة يعرفهـا الصغير قبل الگبير في سطر ونصف وللقراء الإختيار وبروح رياضية
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