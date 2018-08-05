مواجهات تندلع بين رعاة غنم وفلاحين بلمزوضة

هسبريس من مراكش

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة لمزوضة بتراب إقليم شيشاوة تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الظروف والملابسات التي كانت وراء اندلاع مواجهات عنيفة بين رعاة غنم قادمين من مدينة طانطان وسكان دوار الحيدات بتراب الجماعة المذكورة ضمنهم فلاحين، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وكان دوار الحيدات قد عاش على إيقاع مواجهات دامية بين سكان الدوار المذكور ورعاة غنم استقروا بالمنطقة حول محاصيل زراعية تعود ملكيتها إلى فلاحي المنطقة، استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والهراوات والحجارة.

المواجهات، التي خلفت حالة استنفار في أوساط عناصر الدرك والسلطات المحلية، أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين، ليتم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة شيشاوة لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن اقتحام أحد الحقول الزراعية تعود ملكيتها إلى فلاحي دوار الحيدات من لدن رعاة غنم قادمين من مدينة طانطان يقودون سربا من رؤوس الأغنام كان وراء اندلاع هذه المواجهات؛ إلا أن تدخل عناصر من السلطة المحلية والدرك الملكي، الذين حلوا بمكان الحادث فور علمهم بالموضوع، حال دون تطور المواجهات.