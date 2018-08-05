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الرئيسية | حوادث | اختطاف وفض بكارة يوقع بشاب في قبضة الدرك

اختطاف وفض بكارة يوقع بشاب في قبضة الدرك

اختطاف وفض بكارة يوقع بشاب في قبضة الدرك
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 05 غشت 2018 - 19:12

عرضت عناصر الدرك الملكي بالسوالم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأحد، مشتبها فيه باختطاف فتاة قاصر وفضّ بكارتها بمدينة حد السوالم بإقليم برشيد، للنظر في التهم المنسوبة إليه.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن مركز الدرك بالسوالم تلقىّ شكاية من والدة فتاة تبسط فيها تعرّض ابنتها، البالغة من العمر 14 سنة، للاختطاف والتغرير بها وافتضاض بكارتها، وأسفرت الأبحاث عن توقيف شابّ بمنزل عائلته، من مواليد 2000، حديث مغادرة السجن.

وأضافت المصادر نفسها أن النيابة العامة المختصة باستئنافية سطات أمرت بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه بخصوص تهمة التغرير بقاصر وافتضاض بكارتها، وعرضه على الوكيل العام للملك بسطات لاتخاذ المتعيّن في حقّه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - السلام الأحد 05 غشت 2018 - 19:24
يعجز.لساني عن التعليق على مثل هده الجرائم والله.خرج من السجن ليعود اليه.مدرسة الاجرام.اين الخدمة العسكرية الاجيارية لمثل هولاء ؟
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26
2 - الصامت الأحد 05 غشت 2018 - 19:36
مع الاسف الكبت الجنسي يفعل اكثر من هذا الشباب يريد الزواج والتمتع في الحلال وعندما لا يجد الحلال سيجاوزه للحرام الجنس وماادراك ما الجنس نار الانسان الموقدة على سنواته مشددة
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-25
3 - ملاحض الأحد 05 غشت 2018 - 19:39
الحل موجود لردع اغتصاب القاصرات و الاطفال و ذو فعالية عجيبة ،برهن عن فعاليته في ادغال أفريقيا (انه قانون بوكا بوكا جيسيكا، ،،،،،) حينها سيتم التفكير مليا من اقتراب جرم يعاقب عليه بجنس العمل، ،،
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8
4 - martin pres du kiss الأحد 05 غشت 2018 - 19:40
a 14 ans .je crois qu'elle est capable de faire la diffetence entre les couleurs..je ne peux croire que ce suspect l'a ammené par force de chez elle...il y'a toujours anguille sous roche avec les femmes..meme tres jeunes...
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-22
5 - Gala الأحد 05 غشت 2018 - 19:44
أين قانون الاخصاء؟ كثر الفساد والتشرميل والإجرام بصفة عامة. لا حول ولا قوة إلا بالله
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14
6 - روكا الأحد 05 غشت 2018 - 19:44
اعوذ بالله من سؤ النية والذرية ، عمره 18 عاماً وحديت عهد بحبس ثم يختطف ويغتصب ، كيف سيكون مستقبل هذا المسكين ، اللهم اصلح شباب المسلمين
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-2
7 - قلة الترابي الأحد 05 غشت 2018 - 19:59
الأسر التي لاتستطيع أن تربي أبناءها عليها أن تدفع مصاريف أتعاب الدولة وتؤدياموالا شهرية لعائلات الضحية لأن هدا العقاب شرعي لوضع هده العائلات تحت الحجر
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