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كُتّاب وآراء
اختطاف وفض بكارة يوقع بشاب في قبضة الدرك
عرضت عناصر الدرك الملكي بالسوالم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأحد، مشتبها فيه باختطاف فتاة قاصر وفضّ بكارتها بمدينة حد السوالم بإقليم برشيد، للنظر في التهم المنسوبة إليه.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن مركز الدرك بالسوالم تلقىّ شكاية من والدة فتاة تبسط فيها تعرّض ابنتها، البالغة من العمر 14 سنة، للاختطاف والتغرير بها وافتضاض بكارتها، وأسفرت الأبحاث عن توقيف شابّ بمنزل عائلته، من مواليد 2000، حديث مغادرة السجن.
وأضافت المصادر نفسها أن النيابة العامة المختصة باستئنافية سطات أمرت بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه بخصوص تهمة التغرير بقاصر وافتضاض بكارتها، وعرضه على الوكيل العام للملك بسطات لاتخاذ المتعيّن في حقّه.