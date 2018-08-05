العثور على جثة رضيع وسط صخور كورنيش الرباط‎

هسبريس من الرباط

عثر صياد هاو، صباح اليوم الأحد بكورنيش الرباط، على مستوى منطقة "الدبو" قرب مشروع المسبح الكبير، على جثة رضيع في أيامه الأولى عالقة وسط الصخور.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى عين المكان، وعملت على معاينة الجثة قبل أن تأذن بنقلها إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة.

وقد باشرت الشرطة القضائية تحرياتها في الواقعة بالاستماع للصياد، في انتظار نتائج التشريح الطبي.