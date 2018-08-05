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كُتّاب وآراء
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العثور على جثة رضيع وسط صخور كورنيش الرباط
الأحد 05 غشت 2018 - 15:45
عثر صياد هاو، صباح اليوم الأحد بكورنيش الرباط، على مستوى منطقة "الدبو" قرب مشروع المسبح الكبير، على جثة رضيع في أيامه الأولى عالقة وسط الصخور.
وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى عين المكان، وعملت على معاينة الجثة قبل أن تأذن بنقلها إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة.
وقد باشرت الشرطة القضائية تحرياتها في الواقعة بالاستماع للصياد، في انتظار نتائج التشريح الطبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - عمار الأحد 05 غشت 2018 - 16:04
تلكم نتائج جمعيات ك صايتي حريتي و زيد وزيد و الانحلال الأخلاقي و الأفلام التركية و البعد عن الدين
2 - الهاشمي الأحد 05 غشت 2018 - 16:08
والله إن القلب يدمع لسماع مثل هذه الأخبار التي تدل على إنعدام الإنسانية، على المشرع المغربي تسهيل المساطير القانونية للتخلي عن الأطفال دون محاسبة الأم لتفادي عمليات القتل في حق حديثي الولادة مع إحداث مراكز إيواء للرضع، وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3 - Hassan Sima الأحد 05 غشت 2018 - 16:14
هـذه نتيجة العلاقات الغير شرعية مما يترتب عنهـا نگران المولود وتحوم الشگوك هـل هـناك خيانات مضت أرجح أن تگون أمه من رمته في ذالك المگان ظنا منهـا أنه لن يراه أحد أما الطفل فهـو بريء وحقه محفوظ عند الله وسيواجه مرتگب هـذه الجريمة أما في الدنيا سيلازم مرتگبهـا الندم حين لا ينفع ندم وهـو أشد عقاب من السجن
4 - Lamiae الأحد 05 غشت 2018 - 16:16
لا حول ولاقوة إلا باله العلي العظيم ...الله ياربي وأنا قلبي كيتقطع كل نهار عسى المولى عزوجل يحن عليا ويشملني برحمته ويرزقني الذرية الصالحة وهناك من هانت عليه نفسه يرمي طرف من لحمه بحال هكذا ... مالقيت مانقول لأن مغيحسوا بيا غي للي هما فنفس حالتي ...ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين .
5 - Mounir الأحد 05 غشت 2018 - 16:16
لا حول ولا قوة إلا بالله، نفس بشرية كريمة يُلقى به بهذا الشكل!
ولو أنصف الناس الإسلام، لقالوا حُقَّ أن يحرّم الزنا!
ولو أنصف الناس الإسلام، لقالوا حُقَّ أن يحرّم الزنا!
6 - سفيان الأحد 05 غشت 2018 - 16:17
اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين قلوبنا تدمي كل يوم من هول ما يفعله السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلو و اهدنا الصراط المستقيم يا رحمان يا رحيم
7 - mohajir Maghribi الأحد 05 غشت 2018 - 16:20
التقدم والانفتاح والعصرنة ....... استغفر الله مادنب الطفل
8 - خولة الأحد 05 غشت 2018 - 16:21
لا حول ولا قوة الا بالله.الصورة تحبس الانفاس وتشل اللسان عن الكلام تحرك سخطا وغصة في القلب
9 - moha azghar الأحد 05 غشت 2018 - 16:43
اين هن الجمعيات النسائية المدافعات عن المراة، من تخلى عن هدا الرضيع هل الرجل؟ لو كانت المساطر والقوانين التي تعرضين مناسبة لما وقع هدا في مجتمعنا.هده هي مخلفات المدونةالغربية التي فرضتموها على الشعب.كلما تقدمت فتاة للزواج ترفضون طلبها بعلة قاصر.اكثروا الامهات العازبات ودافعن ايتها الجمعيات النسائية على كثرة الفساد.الفقر الحاجة البطالة تفشي ظاهرة العنوسة.اللهم اللطف بهده الامة يارب وابعد شبابننا عن الرديلة آمين.
10 - nada الأحد 05 غشت 2018 - 16:44
حسبي الله ونعم الوكيل اش من قلب هذا عند هاد الام!!!
11 - حسن حسون الأحد 05 غشت 2018 - 16:49
واعباد الله تعليقاتكم خاطئة ، هذا ليس نتيجة العلاقات غير الشرعبة او نتيجة الانحلال الاخلاقي ، هذا نتيجته انعدام الرحمة و الشفقة هذا اسمه قمة الندالة و الاجرام .باوروبا يلد الناس خارج الزواج لكن لا يرمى بالاجنة و الرضع هكذا و لا تعلقوا هذا على الفقر و الظروف انه غياب الوازع الديني و الاخلاقي .فضلا و ليس امرا اللي فيه شي عجب و مبلي على الأقل استعمال الواقيات فهي تمنع الامراض و الحمل ها العار وعاو شوية .
12 - يا وهاب الأحد 05 غشت 2018 - 16:50
لو علم هاؤلاء ما يتجرعه من ينتظر حملا في كل شهر ليرزق بمولود من مرارة ما اقدموا على مثل هذه الجراىم مهما كانت الظروف.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
14 - مغربي محلل الأحد 05 غشت 2018 - 16:56
لم تكتفي بجريمة الزنا بل تمادت في إجرامها و قامت بجريمة القتل العمد.
15 - ابو امين الأحد 05 غشت 2018 - 17:00
للأسف مايحصل في بلادنا هو نتيجة طبيعية لكثرة الفساد وانتشار الرذيلة بدون حياء.والله لو فكرت حكومتنا في إيجاد الشغل للشباب وإصلاح الأخلاق وإغلاق الحانات لكثر الزواج وانتشرت البركة ولما انتشرت العنوسة في نساء أمتنا.
16 - عبد الكبير الأحد 05 غشت 2018 - 17:02
تلك نتيجة البعد عن الأخلاق، وليعلم من تسبب أومن كانت وراء قتل هذه النفس البريئة فكأنما قتل الناس جميعا وأن عقابه ليس كمثله عقاب ولاحول ولا قوة إلا بالله٠
17 - عبد الهادي الأحد 05 غشت 2018 - 17:24
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ...
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