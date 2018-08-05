تفكيك مصنع سري لـ"ماء الحياة" بأولاد حسون

هسبريس من مراكش

فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، اليوم الأحد، معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة بمنطقة خلاء غير بعيد عن دوار الخميلات، خلال حملة أمنية مفاجئة شنتها مصالح الدرك التابعة للمركز القضائي بالقيادة الجهوية بمراكش.

العملية التي تأتي في إطار المجهودات المبذولة لمحاربة ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي صاحب المصنع السري، وشريكه، المتراوحة أعمارهما ما بين 26 و38 سنة، وتم الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار تقديمهما أمام أنظار العدالة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن هذه العملية قادت إلى حجز كمية مهمة من مسكر ماء الحياة (ماحيا) معدة للبيع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من التين المجفف "الشريحة" المعد لتصنيع هذه المادة المسكرة، وقنينات غاز من الحجم الكبير والصغير.