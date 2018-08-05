24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:38
|13:38
|17:17
|20:29
|21:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القوات الفنزويلية تعلن "الولاء المطلق" لمادورو
- موقع سياحي بريطاني يعدد محاسن زيارة المملكة
- البنك الدولي: نصف الناتج الفلاحي المغربي من الري
- تفكيك مصنع سري لـ"ماء الحياة" بأولاد حسون
- الاعتداء على فتاة يورط ثلاثة خليجيين بمراكش
مغاربة عشاق للتجوال يتحوّلون إلى ضحايا "رحلات جماعية منظمة" (5.00)
- اعمارة يدشن توليه وزارة المالية بتوقيع أجور الموظفين قبل العيد - (78)
- قيادات سياسية ترفضُ "الأفول" رغم نداء الملك بتشبيب الأحزاب - (67)
- مخلوقات فضائية تصل إلى كوكب الأرض .. هذه ردة فعل البشر - (65)
- انتخابات رئاسة "التوحيد والإصلاح" .. شيخي يهزم بنكيران والريسوني - (46)
- أبو زهري: إسرائيل كيان هشّ .. والفلسطينيون واثقون من الانتصار - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفكيك مصنع سري لـ"ماء الحياة" بأولاد حسون
فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، اليوم الأحد، معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة بمنطقة خلاء غير بعيد عن دوار الخميلات، خلال حملة أمنية مفاجئة شنتها مصالح الدرك التابعة للمركز القضائي بالقيادة الجهوية بمراكش.
العملية التي تأتي في إطار المجهودات المبذولة لمحاربة ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي صاحب المصنع السري، وشريكه، المتراوحة أعمارهما ما بين 26 و38 سنة، وتم الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار تقديمهما أمام أنظار العدالة.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن هذه العملية قادت إلى حجز كمية مهمة من مسكر ماء الحياة (ماحيا) معدة للبيع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من التين المجفف "الشريحة" المعد لتصنيع هذه المادة المسكرة، وقنينات غاز من الحجم الكبير والصغير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
اذا كيف يعقل ان يقام مصنع دون علم من بيدهم امر المراقبة والتبليغ ؟؟