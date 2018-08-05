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الرئيسية | حوادث | الاعتداء على فتاة يورط ثلاثة خليجيين بمراكش

الاعتداء على فتاة يورط ثلاثة خليجيين بمراكش

الاعتداء على فتاة يورط ثلاثة خليجيين بمراكش
هسبريس من مراكش
الأحد 05 غشت 2018 - 21:14

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بعد ظهر اليوم الأحد، ثلاثة خليجيين بالمنطقة السياحية ممر النخيل، على خلفية اعتدائهم على فتاة كانت برفقتهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

عملية إيقاف الخليجيين الثلاثة جاءت بعد إخبار المصالح الأمنية بالاعتداء، الذي تعرضت له الفتاة، التي كانت برفقتهم بفيلا مفروشة بإقامة سكنية تضم مجموعة من الفيلات السكنية بمنطقة النخيل السياحية، مما نتج عنه بتر أصبع الفتاة، التي تمكنت من مغادرة الفيلا قبل وصول عناصر فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الخليجيين الثلاثة، الذين حلوا بالمغرب من أجل السياحة، تعرفوا على الفتاة السالف ذكرها بأحد الفضاءات السياحية المعروفة بمراكش، قبل أن يستدرجوها إلى الفيلا المفروشة، التي كانوا يستغلونها على وجه الكراء، من أجل الفساد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عزيز الأحد 05 غشت 2018 - 21:47
السيدة كانت معاهم بالفيلا لم يقوموا باختطافها يعني مشات معاهم بخاطرها شنو كانت متوقعة؟ كلمة يستدرجونها اعتقد لا تنطبق على هذه الفتاة هل هي صغيرة؟ ماشة مع رجال وماشي واحد 3 شنو ماشة تدير؟ لماذا لم تعترض على الذهاب معهم؟ ياكما سحبليها غادي تجلس تشرب معاهم العصير و تمشي؟ اعتقد الموضوع واضح ماشية مع ذئاب بشرية لا يرون في المراة سوى جسمها وهي تتحمل مسؤولية ما حدث لها مع احترامي لاراء الجميع
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8
2 - ع اللطيف الأحد 05 غشت 2018 - 21:49
يجب الضرب بيد من حديد علی أيدي هؤلاء الخليجيين وعدم التساهل معهم لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون خصوصا في المغرب أما في أوربا فإنهم يصبحون كالقطط
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3 - جهام الأحد 05 غشت 2018 - 21:50
استدرجوها.....!!!!
الله يستر علينا يارب
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4
4 - bouaazza الأحد 05 غشت 2018 - 21:53
Souvenez vous du pédophile de Marrakech, arrêté en flagrant délit avec des enfants , de la drogue de l'alcool notre justice l'a condamné à une amende de 5000DH et 3 mois sursis c'était de la publicité pour dire à tous les pédophiles du monde venez abusez de nos enfants et si on vous surprend vous payerez 500€
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4
5 - ابوالعتاهية الأحد 05 غشت 2018 - 22:03
ال سعود يقمعون الفساد ويحاربونه والمغرب يحتضنه ويحميه مملكتان متناقضتان
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6 - I love amestrdam الأحد 05 غشت 2018 - 22:03
والله أصبحت حتى هنا في هولندا استحيي أن أقول أنني مغربي لما عرف عن المغرب وخصوصا في السنوات الاخيرة من فساد وتسيب وسيبة وظلم وتعنت وو الخ والحمد لله أن لدي جنسية هولندية والتي أعتز بها فلولاها لبقيت بجنسية ملوثة
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7 - didi الأحد 05 غشت 2018 - 22:03
الحكم سيكون كالتالي 5 اشهر موقوفة التنفيد وغرامة 7000 درهم و المغرب بخيييييييير
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8 - الزمر الأحد 05 غشت 2018 - 22:04
السلام، من المفروض تربيوهم وتورهمم الوجح الحقيقي للمغاربة على من يعتدي على الفتات المغربيات من هؤلاء ادا كنتم غير قادرين على إعطاء القيمة للمرأة المغربية فلا أحد سيحترمها،
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9 - Jamal suede الأحد 05 غشت 2018 - 22:05
عن اَي سياحة تتكلمون الخليجين الكل يعلم لماذا يقصدون المغرب ، ولاداعي لذكر ثانيا الخليجين يتعاملون مع المغاربة بصفة عامة كاننا لا شيء مجرد مراحيض رغم انهم احقر شعوب الارض ، الدولة هي من تعطي هيبة لأبناءها ، مؤخرا فيديو انتشر عبر المواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعدي خليجي على رجل أمن وهذا الأخير لم يحرك ساكنا لانه يعلم ان القانون لن ينصفه ، وأخيرا هي من استدرجتهم وليس هم من استدرجوها ، للاسف بعض المغربيات لا يعرفن معنى الشرف والعفة ، لطخوا سمعة المغاربة في الوحل من اجل دريهمات
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10 - طاطاوي الأحد 05 غشت 2018 - 22:05
بمراكش، قبل أن يستدرجوها إلى الفيلا المفروشة، التي كانوا يستغلونها على وجه الكراء، من أجل الفساد.لاحول و لا قوة الا قوة الا بالله العظيم حسبي الله و نعم الوكيل لك الله يا وطني
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11 - مواطن الأحد 05 غشت 2018 - 22:07
وماذا كانت هذه الفتاة تنتظر ؟؟؟ .. كل شيء منتظر .. فيلا مفروشة .. وخمر .. وجنس .. واي شيء .. من اجل المال . المال الوسخ والحرام طبعا .
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12 - bensaid الأحد 05 غشت 2018 - 22:07
اشد العقوبات للمعتدين و تعويض مالي مهم للضحية التي أصبحت ذات إعاقة دائمة والتي لن تنذمل مهما فعلت.
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13 - الضمير الأحد 05 غشت 2018 - 22:07
المغربيات شوهونا داخل وخارج البلاد لقد اصبحنا ننكر وطنيتنا
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