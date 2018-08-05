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كُتّاب وآراء
الاعتداء على فتاة يورط ثلاثة خليجيين بمراكش
أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بعد ظهر اليوم الأحد، ثلاثة خليجيين بالمنطقة السياحية ممر النخيل، على خلفية اعتدائهم على فتاة كانت برفقتهم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
عملية إيقاف الخليجيين الثلاثة جاءت بعد إخبار المصالح الأمنية بالاعتداء، الذي تعرضت له الفتاة، التي كانت برفقتهم بفيلا مفروشة بإقامة سكنية تضم مجموعة من الفيلات السكنية بمنطقة النخيل السياحية، مما نتج عنه بتر أصبع الفتاة، التي تمكنت من مغادرة الفيلا قبل وصول عناصر فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الخليجيين الثلاثة، الذين حلوا بالمغرب من أجل السياحة، تعرفوا على الفتاة السالف ذكرها بأحد الفضاءات السياحية المعروفة بمراكش، قبل أن يستدرجوها إلى الفيلا المفروشة، التي كانوا يستغلونها على وجه الكراء، من أجل الفساد.