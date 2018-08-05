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الرئيسية | حوادث | المخدرات توقع بامرأة مبحوث عنها بناحية برشيد

المخدرات توقع بامرأة مبحوث عنها بناحية برشيد

المخدرات توقع بامرأة مبحوث عنها بناحية برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 05 غشت 2018 - 23:35

أوقفت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم سرية برشيد، اليوم الأحد، إحدى النساء للاشتباه في اتجارها بالمخدرات، بعدما ظلت موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المعنية بالأمر من ذوي السوابق القضائية في خمس قضايا مختلفة، وحررت في حقها برقيات بحث في مجال الاتجار في الممنوعات.

وقد تم إيقافها ووضعها تحت الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضها، غدا الاثنين، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية برشيد للنظر في المنسوب إليها.

وفي سياق آخر، عرضت عناصر الدرك الملكي بالسوالم، اليوم الأحد، على وكيل الملك ببرشيد أحد المشتبه بهم في النصب والاحتيال على تجّار مواد مختلفة، وتسليمهم شيكات بنكية بأسماء أشخاص آخرين. وقد كان المشتبه به يقدم نفسه على أنه صاحب الشيكات موضوع المعاملة، للنظر في التهم المنسوبة إليه.

ووفق مصادر هسبريس، فإن مركز درك السوالم توصّل بثلاث شكايات من مواطنين، يعرضون فيها أنهم وقعوا ضحية نصب، بعد تسلمهم شيكات من شخص ينتحل صفات مخالفة لهويته، مقابل تزويده ببعض المواد الاستهلاكية فاقت قيمتها 10 ملايين سنتيم.

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