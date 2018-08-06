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الرئيسية | حوادث | محاولة اختطاف طفلة تورّط شابا بناحية خريبكة

محاولة اختطاف طفلة تورّط شابا بناحية خريبكة

محاولة اختطاف طفلة تورّط شابا بناحية خريبكة
هسبريس من خريبكة
الاثنين 06 غشت 2018 - 10:48

وضعت مصالح الدرك الملكي لمركز حطان بإقليم خريبكة، عشية الأحد، شابا تحت الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورّطه في محاولة اختطاف طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات.

وعن تفاصيل الواقعة، أشارت مصادر الجريدة إلى أن طفلة كانت رفقة والدتها بمركز حطان، فباغتهما شابّ كان في حالة غير طبيعية نتيجة تناول حبوب الهلوسة، محاولا اختطاف الطفلة من بين يدي والدتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن صراخ الأم واستغاثتها دفع بعض المارة إلى التدخل بسرعة لمساعدتها، فقام الشابّ بإطلاق ساقيه للريح نحو وجهة مجهولة، دون أن يتمكن من تحقيق مراده.

وإثر بلوغ الخبر إلى مصالح الدرك الملكي، عملت عناصر من الدرك على تتبع مسار المشتكى به، حيث تم إيقافه وإجراء بحث تمهيدي معه لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى القيام بتلك العملية الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - تعديل القانون الجنائي الاثنين 06 غشت 2018 - 11:06
القانون الجنائي يجب أن يساير تطور الجريمة في المغرب وأن يكون وسيلة لمحاربتها والوقاية ...اختطاف الأطفال ومحاولة اختطافهم يجب أن يكون عقوبتها 30 سنة وان لا تكون مقرونة بأي ظرف او عدر من الأعذار المخففة ...لأنه للأسف في المغرب القانون الجنائي لم يعد وسيلة للردع وبالتالي فإن الجرائم تنتشر كالفطر ...اختطاف الأطفال أو محاولة اختطافهم من أجل بيعهم أو سرقة أعضائهم جريمة يهتز لها الوجدان وتخلق ندوب نفسية لدى الطفل ولدى أبويه ...والدولة التي لا تستطيع حماية مواطنيها من الجريمة لا تستحق وصف دولة ولا تستحق أن يحترمها مواطنوها ...المغرب يعيش سيبة حقيقة أدهبوا إلى مقاطعة مولاى رشيد بالدارالبيضاء فالناس هناك يتحدثون عن فساد خطير في قطاع الأمن ...والناس هناك يتحدثون عن تورط قيادات في الأمن في التستر على الجرائم وأخد أتوات من المجرمين مقابل السكوت عن جرائمهم ...هناك فساد حقيقي ومن يبلغ عن هذه الجرائم يصبح هو المجرم ...ما يتم استعراضه في التلفزيون لا يعكس حقيقة الوضع في الشارع ..فالأمن غائب في النقط السوداء بل الأمن نفسه أصبح جزء من الجريمة بحيث أصبح حاميها حراميها
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39
2 - جهان الاثنين 06 غشت 2018 - 11:10
يعني شنو لتكون الاسباب غير انه محشش ومولف بالاجرام لو كانت عقوبات صارمة معهم غادي يفكر مليون الف مرة قبل ما يتحشش
بحال هد النوع خصو الحبس ويمشي يشطب الصحراء من الرملة في هد الحر وشوف من بعدها واش ايخرج تايب
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31
3 - سعاد الاثنين 06 غشت 2018 - 11:15
لاحول ولا قوة الا بالله ...للاسف غادي هادشي اتايتكاتر بحال لفطريات اوباش نقضيو على هاد الافة خاص ضروري يتعاود النضر في العقوبات السجنية
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6
4 - السي عزوز الاثنين 06 غشت 2018 - 11:16
والله يلا مغربنا فسد لمادا لا يعاقب امثال هاد الناس اشد عقاب حتي يكونو عبرة للاخرين نحن لا نحتاج لحقوق الانسان ولا لغير دلك حتي المسجونين يجب ان يعاقبو اشد عقاب ليكونو عبرة لمن تسول له نفسه بايداء الناس ادا اردنا ان نقلد الغرب فيجب تقليده في كل شيء
د
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6
5 - المحلل الاثنين 06 غشت 2018 - 11:32
للأسف ولات سيبة فالبلاد و كثر الدعر و الهلع و عدم الأمن عند الناس ... بدل أن يتجهوا نحو المفسدين و الإقطاعين و آكلي مال الشعب ، و من هم سبب في الأزمة و الوضع الرديء !!! تيمشيو يكريسو الضعفاء و المساكين و المظلومين و أصحاب الإحتياجات مثلهم !!!!! و هذا ما أراده المفسدين حتى ينشغل الشعب بعضهم ببعض و تتفاقم المشاكل بدون حل ... و المستفيد أنتم تعريفونهم .......
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