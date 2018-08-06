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كُتّاب وآراء
محاولة اختطاف طفلة تورّط شابا بناحية خريبكة
وضعت مصالح الدرك الملكي لمركز حطان بإقليم خريبكة، عشية الأحد، شابا تحت الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورّطه في محاولة اختطاف طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات.
وعن تفاصيل الواقعة، أشارت مصادر الجريدة إلى أن طفلة كانت رفقة والدتها بمركز حطان، فباغتهما شابّ كان في حالة غير طبيعية نتيجة تناول حبوب الهلوسة، محاولا اختطاف الطفلة من بين يدي والدتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن صراخ الأم واستغاثتها دفع بعض المارة إلى التدخل بسرعة لمساعدتها، فقام الشابّ بإطلاق ساقيه للريح نحو وجهة مجهولة، دون أن يتمكن من تحقيق مراده.
وإثر بلوغ الخبر إلى مصالح الدرك الملكي، عملت عناصر من الدرك على تتبع مسار المشتكى به، حيث تم إيقافه وإجراء بحث تمهيدي معه لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى القيام بتلك العملية الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
بحال هد النوع خصو الحبس ويمشي يشطب الصحراء من الرملة في هد الحر وشوف من بعدها واش ايخرج تايب
د