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الرئيسية | حوادث | "الدّلّاح" يرفع مبيعات أدوية الإسهال في آسفي

"الدّلّاح" يرفع مبيعات أدوية الإسهال في آسفي

"الدّلّاح" يرفع مبيعات أدوية الإسهال في آسفي
صالح الخزاعي
الاثنين 06 غشت 2018 - 14:00

أصيب عدد من مستهلكي فاكهة البطيخ الأحمر بمدينة آسفي، في الآونة الأخيرة، بآلام متفاوتة الحدة على مستوى الجهاز الهضمي، مصحوبة بالإسهال والقيء في أغلب الحالات، وهو ما دفع بعض المرضى إلى زيارة الطبيب أو المستشفى الإقليمي محمد الخامس، فيما لجأ آخرون مباشرة إلى الصيدليات.

وقال أحد الصيادلة بمدينة آسفي: "خلال إشرافي على صيدلية للحراسة طيلة الأسبوع المنصرم، أثارني ارتفاع عدد الراغبين في اقتناء أدوية الإسهال والقيء وآلام المعدة والأمعاء، وكلما استفسرتُ المريض عن نوع المأكولات التي تناولها قبيل المرض كان الجواب هو الدلّاح؛ ما يعني أن أمرا ما يرتبط بسلامة هذه الفاكهة بمدينة آسفي في الوقت الراهن".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "مئات الحالات قصدت صيدلية الحراسة لاقتناء أدوية التسمم الغذائي الناتج عن تناول البطيخ الأحمر، شملت الذكور والإناث، والأطفال والشباب والراشدين والكهول، وحتى الرّضع لم يسلموا من الإصابة بالإسهال الناتج عن تذوّق تلك الفاكهة"، مشيرا إلى أن "حالات مماثلة ما تزال تتوافد على الصيدلية مع مطلع الأسبوع الجاري".

أما مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، فقد أشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن "المرفق الصحي لم يسجّل أي حالات مثيرة من حيث العدد أو الوتيرة، ولم ترد على قسم المستعجلات، في الآونة الأخيرة، أي حالة تسمّم جماعي بسبب تناول البطيخ الأحمر، اللهم بعض الحالات المحدودة والمتفرقة التي تبقى في مستوياتها العادية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - علي امرابط الاثنين 06 غشت 2018 - 14:50
انا بالعكس عييت نستهلك في الدلاح للتداوي بلا نتيجة
عندي قبط حاد اضطريت اتنازل عن وجبتين يوميا
واكتفيت بواحدة الساعة 10 صباحا واخرى الساعة 6 مساءا
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2 - غير دايز الاثنين 06 غشت 2018 - 14:52
السلام عليكم
الإسهال ليس سببه الدلاح
السبب هو المواد الكيميائية التي ترش عليه للقضاء على الطفيليات.
لدا يجب غسل الدلاح قبل القطع
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3 - سرف صحي الاثنين 06 غشت 2018 - 14:53
يستغلون مرور الواد الحار ويقومون بسقي دلاح..في جنح الضلام...متداول هنا بنواحي اسفي وخاصة جمعة سحايم...لكم الله :الفساد في الارض والادرات ونصب علي صحة المغاربة.
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4 - مستهلك الاثنين 06 غشت 2018 - 14:54
انا استهلكته بمدينة الدار البيضاء واصابني الإسهال كما أصاب العدبد من المستهلكين من الأقارب.. هذا بالإضافة الى أن كثير من الناس اشتركوا من هذه الظاهرة الصحية، والسبب واضح ان تم تلقيح هذه الفاكهة بمواد اسطانعية كيماوية خطيرة على صحة المواطنين.. والسؤال المطرور اين هي الرقابة على هؤلاء المجرمين...
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5 - علي الاثنين 06 غشت 2018 - 14:54
إنها المبيدات الحشرية التي تستعمل بدون حدود في زراعة الدلاح وغيره من الزراعات وربما أن هناك أشياء أخرى "يسمن" بها الدلاح كما كانت "تسمن" خلال السنتين الأخيرتين بعض اضاحي العيد التي لا تلبث أن تصبح جيفا بعد ذبحها...
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6 - المرابطين الامازيغ الاثنين 06 غشت 2018 - 14:57
هدا اكبر دليل على انه غير طبيعي ومضر بالصحة وانه يجب على الفلاحين والمستتمرين اعادة النضر في طريقة واساليب انتاج الدلاح وان يراع صحة المستهلك اولا والربح تانيا
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