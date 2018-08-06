24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:39
|13:38
|17:17
|20:28
|21:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يغري "نجوم هوليود" بدعم الأعمال السينمائية الأجنبية
- القوات الفنزويلية تعلن "الولاء المطلق" لمادورو
- خدمات اللوجستيك: المغرب يكتفي بالمرتبة 109
- محمد بوسعيد
- عبد الرحيم شيخي
حركة التوحيد والإصلاح تُخلي مكتبها من سياسيي "العدالة والتنمية" (5.00)
إسعافات أولية .. 10 نصائح لإنقاذ الأطفال عند التعرض للخطر (5.00)
- المحكمة الابتدائية بتزنيت تُغرم "طبيب الفقراء" 3 ملايين سنتيم - (111)
- الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء - (84)
- بعد 20 سنة من التدريس .. أستاذ يفترش الأرض ويلتحف السماء - (81)
- قيادات سياسية ترفضُ "الأفول" رغم نداء الملك بتشبيب الأحزاب - (75)
- مخلوقات فضائية تصل إلى كوكب الأرض .. هذه ردة فعل البشر - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الدّلّاح" يرفع مبيعات أدوية الإسهال في آسفي
أصيب عدد من مستهلكي فاكهة البطيخ الأحمر بمدينة آسفي، في الآونة الأخيرة، بآلام متفاوتة الحدة على مستوى الجهاز الهضمي، مصحوبة بالإسهال والقيء في أغلب الحالات، وهو ما دفع بعض المرضى إلى زيارة الطبيب أو المستشفى الإقليمي محمد الخامس، فيما لجأ آخرون مباشرة إلى الصيدليات.
وقال أحد الصيادلة بمدينة آسفي: "خلال إشرافي على صيدلية للحراسة طيلة الأسبوع المنصرم، أثارني ارتفاع عدد الراغبين في اقتناء أدوية الإسهال والقيء وآلام المعدة والأمعاء، وكلما استفسرتُ المريض عن نوع المأكولات التي تناولها قبيل المرض كان الجواب هو الدلّاح؛ ما يعني أن أمرا ما يرتبط بسلامة هذه الفاكهة بمدينة آسفي في الوقت الراهن".
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "مئات الحالات قصدت صيدلية الحراسة لاقتناء أدوية التسمم الغذائي الناتج عن تناول البطيخ الأحمر، شملت الذكور والإناث، والأطفال والشباب والراشدين والكهول، وحتى الرّضع لم يسلموا من الإصابة بالإسهال الناتج عن تذوّق تلك الفاكهة"، مشيرا إلى أن "حالات مماثلة ما تزال تتوافد على الصيدلية مع مطلع الأسبوع الجاري".
أما مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، فقد أشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن "المرفق الصحي لم يسجّل أي حالات مثيرة من حيث العدد أو الوتيرة، ولم ترد على قسم المستعجلات، في الآونة الأخيرة، أي حالة تسمّم جماعي بسبب تناول البطيخ الأحمر، اللهم بعض الحالات المحدودة والمتفرقة التي تبقى في مستوياتها العادية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
عندي قبط حاد اضطريت اتنازل عن وجبتين يوميا
واكتفيت بواحدة الساعة 10 صباحا واخرى الساعة 6 مساءا
الإسهال ليس سببه الدلاح
السبب هو المواد الكيميائية التي ترش عليه للقضاء على الطفيليات.
لدا يجب غسل الدلاح قبل القطع