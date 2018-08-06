قتيل وجرحى في حادثة سير بتاورطة نواحي الداخلة

هسبريس من الداخلة

لقي سائق سيارة مصرعه على الفور، صباح اليوم الإثنين، في حين أصيب عشرة أشخاص بجروح خفيفة، نتيجة اصطدام قويّ بين سيارته وحافلة لنقل العمال الزراعيين، على مستوى طريق تاورطة شمال مدينة الداخلة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحادثة وقعت بعدما كان الضحية متّجها شمال المدينة على متن سيارة خفيفة، قبل أن تصطدم بحافلة للنقل العمال الزراعيين قادمة من الداخلة نحو الضيعة الفلاحية على مستوى طريق تاورطة.

الحادث أدى إلى وفاة سائق السيارة في الحين، وإصابة عشرة عمال بجروح نقلوا عبر سيارات إسعاف إلى مستشفى الحسن الثاني لتقلي العلاجات الضرورية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد انتقل إلى مكان الحادثة كل من ممثل السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية، وتمت معاينة الحادثة.