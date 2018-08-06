24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. خدمات اللوجستيك: المغرب يكتفي بالمرتبة 109 (5.00)

  2. حركة التوحيد والإصلاح تُخلي مكتبها من سياسيي "العدالة والتنمية" (5.00)

  3. الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار (5.00)

  4. إسعافات أولية .. 10 نصائح لإنقاذ الأطفال عند التعرض للخطر (5.00)

  5. البوريقي: ظاهرة الأسماء المكررة تغمر المهرجانات الغنائية المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل في اصطدام سيارة ودراجة نارية بمراكش

قتيل في اصطدام سيارة ودراجة نارية بمراكش

قتيل في اصطدام سيارة ودراجة نارية بمراكش
هسبريس من مراكش
الاثنين 06 غشت 2018 - 17:04

لفظ شاب كان على متن دراجة نارية، صباح اليوم الاثنين، أنفاسه الأخيرة بشارع محمد السادس على مستوى الحي الشتوي بتراب مقاطعة جيليز، متأثرا بجروح أصيب بها على مستوى الرأس جراء حادثة سير تعرض لها بشارع محمد السادس بتراب مقاطعة جيليز.

وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات المتواجد بحي باب دكالة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأسرته.

عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة، قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خفيفة كانت تسير في الاتجاه نفسه بدراجة نارية كان يقودها الهالك، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادثة.

وأضافت المصادر نفسها أن الهالك كان يشتغل سائقا لإحدى العربات المجرورة بالخيول (الكوتشي) المنتشرة بفضاء جامع الفناء التاريخي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - sami الاثنين 06 غشت 2018 - 17:12
اللهم انا نسألك اللطف بما جرت به المقادر والا تعدبنا يامولانا فإنك علينا قادر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - Hassan Sima الاثنين 06 غشت 2018 - 17:27
الله إرحموا في مراگش أصبح الوضع گارتي لا يحترمون أحد يزعجون الناس بأصوات دراجاتهـم وهـم نيام يسرقون إلى ما غير ذلك وجب معاقبتهـم وهـم غافلون حتى يأتي دورهـم لأن الناس يدعون لهـم بالإنتقام وعلا الدولة إتخاذ تدابير واضحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.