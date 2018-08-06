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كُتّاب وآراء
قتيل في اصطدام سيارة ودراجة نارية بمراكش
لفظ شاب كان على متن دراجة نارية، صباح اليوم الاثنين، أنفاسه الأخيرة بشارع محمد السادس على مستوى الحي الشتوي بتراب مقاطعة جيليز، متأثرا بجروح أصيب بها على مستوى الرأس جراء حادثة سير تعرض لها بشارع محمد السادس بتراب مقاطعة جيليز.
وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات المتواجد بحي باب دكالة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها قبل تسليمها لأسرته.
عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة، قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خفيفة كانت تسير في الاتجاه نفسه بدراجة نارية كان يقودها الهالك، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادثة.
وأضافت المصادر نفسها أن الهالك كان يشتغل سائقا لإحدى العربات المجرورة بالخيول (الكوتشي) المنتشرة بفضاء جامع الفناء التاريخي.